Panatinaikos nije žalio pare: Poznato koliko će zaraditi Hejs-Dejvis, Miciću se drma tron

Goran Arbutina
Goran Arbutina
0

Amerikanac Najdžel Hejs-Dejvis vratio se u Evroligu i biće jedan od najplaćenijih igrača.

Najdžel Hejs-Dejvis najplaćeniji igrač Evrolige poslije Micića Izvor: RYAN LIM/EPA

Vlasnik Panatinaikosa Dimitris Janakopulos, ponovo je istjerao svoje. Kontroverzni Grk je objavio da će Najdžel Hejs-Dejvis pojačati njegov tim, a sada je otkriveno za koju platu će stići u Atinu. Iako se spominjalo da je blizu dogovora sa Hapoelom, na kraju je skrenuo u Grčku.

Prošlogodišnji MVP finala Evrolige će biti trojicom najplaćenijih evropskih košarkaša, pošto će za dvije i po godine zaraditi 10 miliona evra. Iskusni as je imao jednogodišnji ugovor vrijedan 2,5 miliona dolara sa Finiks Sansima za sezonu 2025-26 prije nego što su ga Milvoki Baksi otpustili.

Nekadašnji član Fenera je ove sezone odigrao 27 NBA utakmica sa Sansima, prosječno bilježeći 1,3 poena i 1,2 skoka za 7,2 minuta po utakmici. U sezoni Evrolige 2024-25, prosječno je bilježio 16,7 poena, 5,3 skoka i 1,7 asistencija za 31 minut po utakmici i bio ključni igrač u osvajanju titule.

Ko su najplaćeniji igrači u Evroligi?

Srpski plejmejker Vasilije Micić u Hapoelu iz Tel Aviva zarađuje 5,6 miliona evra, prati ga Kendrik Nan sa 5,3, dok je na trećoj poziciji do sada bio Saša Vezenkov sa 4,1 miliona po sezoni. Sada će ispred njega biti Hejs-Dejvis, a više od njega ima i Elajdža Brajant koji je nedavno produžio saradnju sa izraelskim timom i navodno mu je plata pet miliona evra.

Slijede Valter Tavares i Majk Džejms sa po tri miliona, Brajant je do ove sezone zarađivao 2,8 miliona, dok Top 10 kompletiraju Slukas 2,6 miliona i Mirotić i Panter sa po 2,5.

Evroliga Najdžel Hejs-Dejvis KK Panatinaikos Vasilije Micić

