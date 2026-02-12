logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Hejs-Dejvis odbio sve ponude i stiže kod Atamana: Bomba u Evroligi, PAO se vraća u trku

Hejs-Dejvis odbio sve ponude i stiže kod Atamana: Bomba u Evroligi, PAO se vraća u trku

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Bivši košarkaš Fenerbahčea Najdžel Hejs-Dejvis postao je igrač Panatinaikosa

Najdžel Hejs-Dejvis postao je igrač Panatinaikosa Izvor: Christian Petersen / Getty images / Profimedia

Panatinaikos je proživio brodolom, sjevale su varnice na društvenim mrežama, ali stiže spas za klub iz Atine. Bivši NBA igrač i MVP finala Evrolige Najdžel Hejs-Dejvis (31) rešio je da odbije sve ponude i prihvati dolazak u tim Ergina Atamana, na osnovu čega su šanse Panatinikosa da se vrati u trku za titulu elitnog takmičenja postale znatno veće.

Hejs-Dejvis je imao sjajnu sezonu sa Fenerbahčeom, a na osnovu MVP priznanja iz finala Evrolige dobio je pobudu da se vrati u NBA. San mu je ostvaren, ponovo je postao igrač najjačeg takmičenja, ali partije koje je prikazao nisu bile dovoljne da opstane više od nekoliko meseci u surovom nadmetanju. Zbog toga je povratak na mjesto uspjeha bio "sigurica", a umjesto kluba iz Turske, odlučio je da ode u Panatinaikos i trako Erginu Atamanu pomogne da vrati zelene u trku za trofej.

Iako je vlasnik Dimitris Janakopulos nedavno rekao da Hejs-Dejvis iz opravdanih razloga neće postati igrač njegovog kluba, čini se da je došlo do promjene. Ili je u pitanju bio marketinški trik ili je zaista Amerikanac odbio legendarni klub. Sve u svemu, sada je jasno da ni Hapoel, ni ostali evroligaši ne mogu da računaju na Hejsa-Dejvisa.

"Košarkaš Najdžel Hejs-Dejvis će igrati za Panatinaikos naredne dvije i po godine. Laku noć", rekao je.

U dresu turske ekipe, Najdžel je ubacivao skoro 17 poena i 5,2 skoka po meču. Međutim, od dolaska u NBA statistika mu je u potpunosti srozana. Za nešto više od sedam minuta ubacuje tek 1,3 poena, imao i 1,2 skoka, na 27 odigranih mečeva.

Panatinaikos, poslije poraza od Partizana, zauzima osmo mjesto na tabeli Evrolige. Ima skor 16-11. Naredni meč ovaj tim će odigrati protiv Fenerbahčea, mada je registracija igrača za susret 28. kola istekla, te bi trebalo očekivati da bivšeg MVP na terenu vidimo u meču protiv Pariza koji je na programu 26. februara od 20.15 časova.

Tagovi

Najdžel Hejs-Dejvis Evroliga KK Panatinaikos

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC