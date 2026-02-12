Karlik počeo da trenira, a Vanja na štakama: Evo šta se dešavalo na treningu Partizana

Jedna dobra i jedna loša vijest za Partizan i trenera Đoana Penjaroju pred meč Evrolige protiv Real Madrida.

Na današnjem treningu KK Partizan konačno smo vidjeli i Karlika Džounsa. Najbolji igrač crno-bijelih, koji se još u novembru povrijedio na meču protiv FMP-a, trenirao je zajedno sa ostatkom ekipe i to je dobra najava da bi uskoro mogao da se vrati, premda teško da će to biti na sutrašnjem meču protiv Real Madrida u Beogradskoj areni.

Pogledajte kako je Karlik Džouns šutirao na koš dok su oko njega bili i ostali igrači Partizana, koji se i te kako raduju njegovom povratku:

Pogledajte 00:23 Karlik Džouns trenira posle povrede

Nažalost po Partizan, ima i loših vijesti. Kapiten tima Vanja Marinković je zbog povrede Ahilove tetive operisan, a sada se poslije hirurškog zahvata pojavio na treningu crno-bijelih na štakama. Uprkos tome što ga čeka duga pauza i za njega je ova sezona već završena, kod njega je bilo osmijeha na licu.

Pogledajte kako je Vanja Marinković ćaskao sa saigračima iz Partizana koje je bodrio pred sutrašnju utakmicu: