Karlik počeo da trenira, a Vanja na štakama: Evo šta se dešavalo na treningu Partizana

Autor Milutin Vujičić
0

Jedna dobra i jedna loša vijest za Partizan i trenera Đoana Penjaroju pred meč Evrolige protiv Real Madrida.

Karlik Džouns na treningu Partizana Vanja Marinković na štakama Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Na današnjem treningu KK Partizan konačno smo vidjeli i Karlika Džounsa. Najbolji igrač crno-bijelih, koji se još u novembru povrijedio na meču protiv FMP-a, trenirao je zajedno sa ostatkom ekipe i to je dobra najava da bi uskoro mogao da se vrati, premda teško da će to biti na sutrašnjem meču protiv Real Madrida u Beogradskoj areni.

Pogledajte kako je Karlik Džouns šutirao na koš dok su oko njega bili i ostali igrači Partizana, koji se i te kako raduju njegovom povratku:

Pogledajte

00:23
Karlik Džouns trenira posle povrede
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Nažalost po Partizan, ima i loših vijesti. Kapiten tima Vanja Marinković je zbog povrede Ahilove tetive operisan, a sada se poslije hirurškog zahvata pojavio na treningu crno-bijelih na štakama. Uprkos tome što ga čeka duga pauza i za njega je ova sezona već završena, kod njega je bilo osmijeha na licu.

Pogledajte kako je Vanja Marinković ćaskao sa saigračima iz Partizana koje je bodrio pred sutrašnju utakmicu:

Pogledajte

00:16
Vanja Marinković sa štakama na treningu Partizana
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Tagovi

KK Partizan Karlik Džouns Evroliga

