"Došao sam u nezgodnom trenutku": Bruno Fernando progovorio o budućnosti u Partizanu

Košarkaš partizana Bruno Fernando oglasio se pred meč protiv Real Madirda, a govori je i o budućnosti u crno-bijelom dresu

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Partizan se u 28. kolu Evrolige sastaje sa Rela Madridom. Susret je naročito važan za trofejni španski klub jer bi eventualnom pobjedom mogao da napreduje na tabeli elitnog takmičenja, ali forma Parnog valjka naznačila je da to neće biti lako za "kraljevski klub". Uoči meča protiv španskog velikana govorio je centar Burno Fernando.

Navijači Partizana dobro pamte 2023. i šansu da se plasiraju na Fajnal-for Evrolige, ali je ona ispuštena nakon pokreta Real Madrida. U Španiji se odigrala tuča, pa je Parni valjak u naredni meč ušao znatno oslabljen. Ikao tad nije bio dio ekipe, centar Partizana djelimično je upoznat sa dešavanjima i odnosnom dva kluba.

"Ne znam baš sve detalje, ali znam ponešto. Naravno, upoznat sam sa plej-of serijom od ranije i nekim stvarima koje su se dešavale na terenu između igrača i timova. Ipak, mislim da bi to trebalo da bude dobra utakmica, u najmanju ruku veoma takmičarska. Real je sjajan tim. Dolaze ovdje i mi ćemo pokušati da izađemo na teren i odigramo najbolje što možemo."

Partizan je u posljednjem meču uspio da pobijedi Panatinaikos, a u prvom susretu duplog kola za dlaku mu je izmakla pobjeda. Ipka, djeluje da je atmosfera u Humskoj dobra. "Naravno. Mnogo se oslanjamo na naše navijače. Kada je atmosfera dobra, kada su tribine pune i svi navijaju, to nam mnogo znači. Ta energija i buka koju osjećate u hali zaista nam pomažu. Mislim da smo trenutno u dobrom momentu, bliski smo jedni drugima i osjeća se samopouzdanje u ekipi. Na kraju krajeva, ovo je košarka - treba da bude zabavna i da se u njoj uživa. Pokušaćemo da izađemo na teren, uživamo i dođemo do pobjede."

Fernando je igrao za Rela Madrid odakle je došao i pojačao Partizan. "Kao i pred svaku drugu utakmicu. Otkad sam došao u Partizan, okrenuo sam novu stranicu. Ovde sam lijepo prihvaćen, svi su me dočekali raširenih ruku. Fokusiran sam na Partizan i trudim se da pomognem timu koliko god mogu. Biće to utakmica kao i svaka druga. Kao što sam bio uzbuđen da igram protiv nekih drugih timova, tako sam i sada."

S obzirom na to da partije koje Bruno Fernando pruža u dresu Partizana djeluju vrlo dobro, centar crno-bijelih upitan je da li će i naredne sezone ostati dio kluba. Centar iz Angole bilježi 7,3 poena, skoro četiri soka za 16 minuta na terenu. "Naravno. Sviđa mi se atmosfera, sviđa mi se okruženje. Došao sam u nezgodnom trenutku, mnogo stvari se dešavalo u isto vrijeme i bilo je situacija koje nisam mogao da predvidim prije dolaska. Ali vremenom sam zavolio atmosferu, navijače, način na koji sam prihvaćen, tim, igrače, stručni štab i sve ljude u klubu. Zaista želim da uživam u vremenu koje provodim ovdje", rekao je Fernando pred meč sa Real Madridom.