Kako je Osetkovski konačno proigrao i postao važan faktor: Objasnio je šta se to promijenilo u Partizanu

Dilan Osetkovski objasnio je šta se to promijenilo u igri Partizana što je doprinijelo da i on pruža bolje partije u posljednje vrijeme.

Partizan dočekuje Real Madrid i pokušaće da prekine seriju od osam uzastopnih poraza od španskog kluba. Meč se igra u petak u Areni (20.30), a jedan od igrača koji dobro poznaje njih i špansku košarku je svakako Dilan Osetkovski.

"Očekujem težak meč svih 40 minuta, oni su dobar tim. Biće teško na obje strane terena", počeo je Osetkovski.

S obzirom na to da je igrao u Španiji, zna kako izgledaju mečevi sa "kraljevskim klubom" i šta može da bude ključan faktor.

"Najveći izazov protiv Reala je vjerovatno dobar početak meča. Madrid počinje mečeve dobro, steknu prednost. Moramo da im nadmašimo po energiji, da fizički igramo čvrsto. Da ne igramo 30-35 minuta nego svih 40 minuta. Upravo je u tim samim završnicama za njih dolazio uspjeh."

Šta se promijenilo kod Dilana?

Osetkovski u posljednje vrijeme pruža odlične partije. Podigao je nivo igre. Armaniju je dao 14 poena, Makabiju 17, Panatinaikosu sedam, dok je u ABA ligi Borcu dao 15, Derbiju 12, Igokei 14, Klužu 20 poena... Šta se promijenilo?

"Veća minutaža, kretanje lopte. To što igram više mi pomaže da uđem u ritam. Način na koji igramo u posljednje vrijeme, svi u klubu i oko kluba mogu da vide da igramo kao tim, svi imaju kontakt sa loptom, lopta se kreće sa jedne strane na drugu. To je pravi način da igramo", zaključio je Osetkovski.