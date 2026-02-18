logo
Loše vijesti za Crvenu zvezdu: Larkin se vraća da joj pomrsi račune

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Iskusni as spreman je za povratak na teren poslije dva i po mjeseca pauze.

Šejn Larkin se vraća na teren igraće protiv Crvene zvezde Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Anadolu Efes moći će da računa na Šejna Larkina u turskom nacionalnom Kupu. To znači da će američki bek uhvatiti zalet za nastavak sezone u Evroligi gdje se u narednom kolu sastaje sa ekipom Crvene zvezde u Beogradu. Utakmica 29. kola je na programu za sedam dana.

Samo nekoliko sati prije početka četvrtfinala protiv Bahčešehira, Efes je potvrdio da je Larkin dostupan Pablu Lasu. Njegov povratak predstavlja ogroman podstrek za turski tim, a iskusni as je van terena je još od sredine novembra. 

Šejn Larkin
Izvor: MN PRESS

Larkin je ove sezone bilježio 15,8 poena i 4,5 asistencija po meču i nema potrebe govoriti koliki je to bio za Efes koji je trenutno 17. na tabeli Evrolige sa skorom 9-19.

Ima još dobrih vesti za Efes, pošto su se od povreda oporavili Nik Vajler-Beb i Vinsent Poarije, dok su van tima i dalje Roland Šmic i Jorgos Papajanis koji se oporavlja od operacije koljena.

