logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Katastrofa za Igora Kokoškova i Efes: Larkin iznesen sa terena

Katastrofa za Igora Kokoškova i Efes: Larkin iznesen sa terena

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Još loših vijesti iz svijeta košarke, povrede se nižu kao na traci.

Povrijedio se Šejn Larkin Izvor: MN PRESS

Nova povreda u Evroligi! Ovo prijeti da postane najmaleroznija sezona u elitnom evropskom takmičenju, a veliki peh doživjela je ekipa Efesa tokom utakmice sa Bajernom u okviru 11. kola. Parket je uz pomoć ljekara morao da napusti jedan od najboljih igrača Šejn Larkin. Ovo je izgledalo jako ozbiljno, pa srpski trener Igor Kokoškov vjerovatno neće moći da računa na naturalizovanog Turčina neko vrijeme.

Sve se odigralo u prvoj četvrtini, dva minuta pre kraja, pri vođstvu Efesa 16:10. Larkin se okliznuo na terenu, činilo se da nije ništa opasno, a onda se požaalio na bol u preponi i srušio na parket.

Medicinsko osoblje mu je brzo pružilo pomoć, a ono što brine je to što nije mogao samostalno da napusti teren, već se u svlačionicu uputio uz pomoć doktora.

Prije povrede, Larkin je postigao tri poena za osam minuta. Ove sezone je prosječno biležio 17,1 poen, 2,5 skoka, 4,8 asistencija. Ovo je samo jedna u nizu povreda u Efesu, ali nadamo se da nije ozbiljnije prirode, pošto su nja dužem odsustvu Pi-Džej Doužer, Vinsent Poarije, Rodrigo Buboa i Jorgos Papajanis.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Evroliga Efes Igor Kokoškov Šejn Larkin

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC