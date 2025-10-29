Igor Kokoškov izvrijeđao Damira Javora!

Pogledajte kako je Igor Kokoškov isključen na meču Efesa i Pariza.

Srpski trener Igor Kokoškov je drugi put ove sezone isključen sa utakmice. U pobjedi Efesa u gostima kod Pariza (90:80), Kokoškov je izgubio živce krajem treće četvrtine kada je sočnim psovkama častio sudije koje su dosudile faul njegovom igraču, nakon što je Nadir Hifi pao na parket.

Hazeru je dosuđena lična greška, a potom je Igor Kokoškov uputio niz psovki Damiru Javoru. Između ostalog, čulo se i kako je rekao "mamicu ti...", gdje čitav Balkan može da zna nastavak, ali se nije zaustavio samo na tome.

Pogledajte

Nastavio je burno da protestuje kraj Ane Panter, koja nije željela više da trpi, tako da mu je i ona pokazala tehničku. Bila je to druga u roku od deset sekundi posijle čega je Damir Javor pokazao srpskom treneru put u svlačionicu. Nastavio je Kokoškov da se objašnjava sa njim, bilo je tu još psovki, a onda je skinuo sako i otišao u svlačionicu...

S obzirom da inače važi za mirnog trenera, neobično je vidjeti kako je izgubio živce dva puta u uvodnih sedam kola Evrolige, tako da je najviše puta isključen.

Dobra vijest za njega je da je makar Efes došao do pobjede, što je treća za turski klub ove sezone.

