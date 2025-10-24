logo
Igor Kokoškov u ogromnom problemu: Efes izgubio i trećeg centra pred derbi u Evroligi

Igor Kokoškov u ogromnom problemu: Efes izgubio i trećeg centra pred derbi u Evroligi

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Igor Kokoškov ne može da računa i na trećeg centra Efesa.

Povrijedio se Kai Džons Izvor: ANDREAS PAPAKONSTANTINOU / AFP / Profimedia

Evroliga tek što je počela, a mnogi klubovi imaju ogromne probleme zbog povreda igrača. U sličnoj situaciji su i Partizan i Crvena zvezda, ali kako stvari stoje i Efes. Tim koji vodi srpski stručnjak Igor Kokoškov sada ne može da računa i na trećeg centra Kaija Džonsa.

Ekipa iz Istanbula od ranije ne može da računa na Vensana Poarijea, a onda je i Jorgos Papajanis povredom okončao sezonu, sada je van stroja i Kai Džons. Klub je objavio da je Amerikanac u četvrtak napustio teren zbog migrene, te da neće biti dio tima u susretu sa Ferebahčeom u šestom kolu Evrolige, istanbulski derbi na programu je u petak od 19.30 sati.

Takođe, van terena biće i Erdžan Osamni, koji nešto manje od tri nedjelje neće moći da pomogne ekipi. Košarkaš rođen u Albaniji zadobio je povredu lijevog ramena u susretu sa Panatinaikosom, kad se sudario sa saigračem iz reprezentacije Čedijem Osmanom. Na taj način, Efes je ostao bez četvorice visokih igrača.

Na taj način srpski trener na raspolaganju će imati jedino Brisa Desera. Francuz je ovog ljeta stigao u Efes, ali dosad nije igrao u Evroligi, te će susret u evroligaškom derbiju biti pravo vatreno krštenje. Dosad je igrao u domaćem šampionatu i pokazivao dobre partije, bilježio je skoro 10 poena, tri skoka i 1,8 blokada za 18,5 minuta na terenu.

