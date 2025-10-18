Veliki problem za Efes: Kokoškov ostao bez centra do kraja sezone

Jorgos Papajanis se na teren neće vratiti do kraja sezone, pošto je period oporavka procijenjen na osam meseci. S druge strane, Igor Kokoškov će za tri sedmice timu moći da priključi Erdžana Osmanija.

Izvor: SEDAT SUNA/EPA

Efes je u petom kolu Evrolige doživeo boran poraz na domaćem terenu, nakon što je Panatinaikos slavio 95:81. Međutim, to nije bio jedini problem ekipe Igora Kokoškova, pošto je turska ekipa tokom meča ostala bez Jorgosa Papajanisa i Erdžana Osmanija koji su morali da napuste teren zbog povreda.

Svakako jedni od najvažnijih igrača turskog tima ispod koša - Papajanis i Osmani - morali su da napuste utakmicu već u prvom poluvremenu zbog teških povreda, a sada je poznato i koliko dugo neće moći da pomognu svojoj ekipi. Kad je u pitanju reprezentativac Turske, Osmani je zadobio povredu levog ramena nakon sudara sa saigračem iz nacionalnog tima Čedijem Osmanom. Pretpostavke su da će košarkaš rođen u Albaniji propustiti naredne tri takmičarske sedmice, dok traje period oporavka.

Daleko gore prošao je reprezentativac Grčke, Papajanis je doživio tešku povredu i ubrzo će biti operisan zbog kidanja prednjih ukrštenih ligamenata lijevog koljena. Očekivanja su da će Papajanis odsustvovati oko osam mjeseci, što je veliki problem za ekipu Efesa. Toliko dug period oporavka znači da Grk neće moći da pomogne timu do kraja sezone.

Efes će najprije pokušati da ostvari pobedu u domaćoj ligi, pošto u ponedjeljak igra protiv Karšijake od 20 sati, a onda ih u Evroligi očekuje turski derbi protiv šampiona takmičenja Fenerbahčea, ovaj susret na programu je u petak od 19.30.

Kako je Papajanis doživio povredu?

Anadolu Efes'in Yunan pivotu Georgios Papagiannis, Panathinaikos maçının ikinci çeyreğinde sol dizinden sakatlık yaşayarak soyunma odasına götürüldü. Epey can sıkıcı bir görüntü. Çok geçmiş olsun Big Papapic.twitter.com/hfN07EG8Za — Ferhat Yeşiltaş (@NeoRock06)October 17, 2025

Papajanis je pokušao da uhvati pas i tako zakuca, a onda je pao na zemlju. Grk je dobio medicinsku pomoć i prvo, na nosilima, napustio teren. Svi u dvorani mogli su primetiti suze iskusnog centra, odmah je bilo jasno da je u pitanju teška povreda.

Grk je dosad bilježio 2,2 poena u Evroligi, 3,4 skoka i jednu asistenciju, dok je u prosjeku na terenu provodio 15 minuta.