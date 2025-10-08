"Znamo gdje dolazimo": Kokoškov upozorio igrače pred Partizan, Arena će biti najveći protivnik Efesa

Partizan u trećem kolu Evrolige dočekuje Efes u Beogradskoj areni.

Partizan dočekuje Efes u četvrtak od 20.30 u Beogradskoj areni. Ekipu iz Istanbula sada vodi srpski stručnjak Igor Kokoškov, a s obzirom na to da obje ekipe imaju izjednačen skor, susret je podjednako važan i za jedne i za druge. Bivši selektor reprezentacije Srbije istakao je da će ovo biti vrlo teško gostovanje za njegov tim.

"Gostujemo na jednom od najtežih mjesta, u Beogradskoj areni. Partizan ima sjajne navijače i zaista je teško igrati tamo", rekao je Kokoškov pred duel sa crno-bijelima.

Kokoškov nije zaboravio da spomene i trofejnog kolegu, pa je uoči susreta sa Partizanom rekao: "Imaju jednog od najboljih trenera u Evropi. Sastav im je jak, mnogo je novih imena, ali postoji i kontinuitet jer su ostali važni igrači iz prošle sezone. Svjesni smo da nas čeka teška utakmica".

Kokoškov je ovog ljeta preuzeo Efes, nakon povratka iz NBA lige. Srpski trener imao je već priliku da zaigra u Evroligi, dok je bio trener Fenerbahčea, a sada četiri godine kasnije ponovo se nadmeće u elitnom takmičenju. Biće "Odigrali smo samo četiri utakmice, prema tome smo i dalje mlad tim. Pogledaćemo skauting izveštaje i razgovarati o Partizanu, podrazumijeva se. Prioritet je da unapredimo našu igru. Fokusirani smo, prije svega, na sebe", poručio je Kokoškov.

Šta je Željko Obradović rekao o novom treneru Efesa?

Trener Partizana Željko Obradović istakao je da se dolazak Igora Kokoškova odmah prepoznao u ekipi iz Istanbula. "Efes ima veliki kvalitet, Igor Kokoškov se vratio u evropsku košarku i odmah se vidi njegov potpis. Kada kažem tako nešto mislim na način na koji igra ekipa."

"Snaga tog tima su igrači koji igraju spolja, od Vajler Beba, Larkina i Kordinijea, koji počinju, a onda na klupi imaju Bubou, Lojda, vidjećemo da li će tu biti i Doužer koga dobro znamo. Imaju dva visoka igrača, Kai Džonsa i Papajanisa, koji su različiti igrači, Papajanis je orijentisan na 'pik en pop', posle tajm-auta moramo da budemo oprezni, tu su ključni momenti te utakmice."

