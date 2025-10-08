logo
Partizan jedan meč Evrolige igra u Austriji: Mijailović najavio spektakl u Beču, evo koga dočekuju crno-bijeli

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Partizan će 14. januara biti domaćin Evrolige u Beču, kada će ugostiti ekipu Olimpijakosa.

Partizan dočekuje Olimijakos u Beču Izvor: MN PRESS

Već je najavljeno da će Partizan neke mečeve sa domaćeg terena preseliti na u druge evropske gradove, a sada je predsjednik kluba Ostoja Mijailović potvrdio i termin prve utakmice. Partizan i Olimpijakos igraće u Beču 14. januara.

S obzirom na to da će Beogradska arena biti domaćin Evropskog prvenstva u vaterpolu, "vječiti" rivali moraće da promjene dvorane u kojima će se takmičiti. Partizan je došao na ideju da domaćinstvo izmjesti u potpunosti iz Srbije, pa će u Beču u gradskoj dvorani pred 16.000 navijača dočekati ekipu iz Pireja u 22. kolu Evrolige.

"Na današnjem sastanku sa gospodinom Peterom Hakerom, gradskim sekretarom za socijalna pitanja, javno zdravlje i sport grada Beča, potvrđeno je da će Partizan praktično dovesti Evroligu u prestonicu Austrije", najavio je Mijailović. "Radujemo se susretu sa našim ljudima iz Austrije i okolnih zemalja, radujemo se zajedničkom dočeku Pravoslavne Nove Godine, i sigurni smo da će Beč biti pravi domaći teren za naš tim!", napisao je Ostoja Mijailović.

Prije najavljene utakmice u januaru, Partizan i Olimpijakos sastaće se u Atini gdje će crveno-bijeli biti domaćini. Ta utakmica predviđena je za deveto koli elitnog takmičenja i biće na programu 7. novembra od 20.15 sati.

Sljedeći meč Partizan igra u četvrtak u Beogradskoj areni gde će ugostiti Efes, trener Željko Obradović pred taj susret istakao je da su svi igrači zdravi i spremni za duel. Ekipa iz Istanbula, koju vodi Igor Kokoškov, trenutno ima isti skor kao tim iz Beograda - jednu pobjedu i jedan poraz u dosadašnjem takmičenju.

