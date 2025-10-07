logo
Partizanu nanio jedan od najtežih poraza ikada, pa postao trener

Goran Arbutina
Goran Arbutina
Nolan Smit, bivši igrač Cedevite koji je srušio Partizan u beogradskoj Areni, sada je postao trener. Predvodiće ekipu Tenesija.

Nolan Smit postao trener vodi Tenesi stejt Izvor: MN PRESS

Nolan Smit (37) postao je trener. Ime i prezime koje navijači Partizana dobro pamte pošto im je nanio jedan od najtežih poraza u istoriji. U pitanju je bio meč polufinala regionalne lige odigran 25. aprila 2014. godine u punoj beogradskoj Areni, tada je šokirao sve.

Bilo je to pri vođstvu Partizana (79:78). Milenko Tepić je promašio, lopta je pala u ruke Smita, vrijeme je isticalo, američki košarkaš se zaletio ka košu crno-bijelih, podigao se na šut sa oko devet-deset metara, izbacio loptu na vrijeme, ona je ušla, izašla, pa se vratila u obruč.

Nolan Smit trojka protiv Partizana
Izvor: YouTube/ABA liga

Svi na tribinama uhvatili su se za glavu odmah. Na parketu je bilo veliko slavlje pošto je to bio koš kojim je Cedevita dobila meč (81:79). Bila mu je to jedina trojka koju je dao na meču, ali ona najbitnija...

Sada je i zvanično preuzeo ekipu Tenesi Stejta i pokušaće da napravi naredni korak u svojoj karijeri.

"Prije svega želim da kažem da ću dati srce i energiju svim igračima dok se budemo pripremali za pobjede. Ponosan sam što ću predstavljati ovaj univerzitet. Želim da dam doprinos i u stvarima van terena. Spreman sam za novi izazov, hajde da pobeđujemo zajedno", poručio je Smit.

KK Partizan KK Cedevita Olimpija košarka

