© 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

Težak udarac za Kokoškova i Efes: Centar operisan, za njega je sezona već završena

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Jorgos Papajanis uspješno je operisan zbog povrede prednjeg ukrštenog ligamenta i za njega je sezona najvjerovatnije završena.

Jorgos Papajanis operisao koljeno neće igrati za Efes do kraja sezone Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Jorgos Papajanis (28) najvjerovatnije je već završio sezonu. Centar Efesa doživio je povredu prednjeg ukrštenog ligamenta koljena i uspješno je operisan. Turski klub potvrdio je da je sve prošlo kako treba i da ga čeka duga pauza i oporavak.

"Tokom meča sa Panatinaikosom Jorgos je doživio povredu prednjeg ukrštenog ligamenta na lijevom koljenu i danas je operisan. Naš doktor je rekao da je operacija bila uspješna i da će biti van terena oko osam mjeseci", navodi se u saopštenju kluba.

Male su šanse da će se vratiti na parket ove sezone i to je jasno svima. Posebno srpskom stručnjaku Igoru Kokoškovu koji je tako ostao bez još jednog centra. Efes je na tržištu, hitno traži pojačanje u reketu, a mečevi se ređaju..

Efes košarka Evroliga Jorgos Papajanis

