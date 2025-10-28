Težak udarac za Kokoškova i Efes: Centar operisan, za njega je sezona već završena

Jorgos Papajanis uspješno je operisan zbog povrede prednjeg ukrštenog ligamenta i za njega je sezona najvjerovatnije završena.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Jorgos Papajanis (28) najvjerovatnije je već završio sezonu. Centar Efesa doživio je povredu prednjeg ukrštenog ligamenta koljena i uspješno je operisan. Turski klub potvrdio je da je sve prošlo kako treba i da ga čeka duga pauza i oporavak.

"Tokom meča sa Panatinaikosom Jorgos je doživio povredu prednjeg ukrštenog ligamenta na lijevom koljenu i danas je operisan. Naš doktor je rekao da je operacija bila uspješna i da će biti van terena oko osam mjeseci", navodi se u saopštenju kluba.

Panathinaikos Aktor karşılaşmasında sol diz ön çapraz bağında yaralanma meydana gelen Georgios Papagiannis, bugün ameliyat oldu.



Operasyonun başarılı geçtiğini belirten Doktorumuz Uğur Diliçıkık, oyuncumuzun yaklaşık 8 ay sahalardan uzak kalacağını belirtti.



Get well soon…pic.twitter.com/d9MetU9Y2c — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK)October 28, 2025

Male su šanse da će se vratiti na parket ove sezone i to je jasno svima. Posebno srpskom stručnjaku Igoru Kokoškovu koji je tako ostao bez još jednog centra. Efes je na tržištu, hitno traži pojačanje u reketu, a mečevi se ređaju..

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!