logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Težak udarac za Kokoškova: Bivši igrač Partizana poslije partije karijere mora na dužu pauzu

Težak udarac za Kokoškova: Bivši igrač Partizana poslije partije karijere mora na dužu pauzu

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Još jedna veoma loša vijest za Igora Kokoškova, Pi Džej Doužer se povrijedio i čeka ga najmanje mjesec dana pauze.

Pi Džej Doužer se povrijedio pauzira mjesec dana Izvor: MN PRESS

Novi težak udarac za Efes i srpskog trenera Igora Kokoškova. Pi Džej Doužer se povrijedio i biće van terena četiri do šest nedjelja. U pitanju je povreda tetive koja zahtijeva dužu pauzu i u najboljem slučaju biće mjesec dana van terena. Veliki problem za turski klub.

Povreda Doužera dolazi poslije "eksplozije" koju je imao u Evroligi gdje je u porazu od Armanija postigao čak 34 poena. Marko Gudurić riješio je taj meč u korist italijanske ekipe, a Doužer se povrijedio na meču domaćeg šampionata protiv Bešiktaša. Jasno je da će morati što prije da reaguju i da dovedu pojačanje...

Bivši igrač Partizana ove sezone u Evroligi prosječno bilježi 10 poena, 2.6 skokova i 2.1 asistenciju po utakmici. Meč sa Armanijem bio mu je ujedno i najbolji u karijeri u Evroligi.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Pi Džej Doužer Efes Igor Kokoškov

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC