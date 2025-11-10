Težak udarac za Kokoškova: Bivši igrač Partizana poslije partije karijere mora na dužu pauzu

Još jedna veoma loša vijest za Igora Kokoškova, Pi Džej Doužer se povrijedio i čeka ga najmanje mjesec dana pauze.

Izvor: MN PRESS

Novi težak udarac za Efes i srpskog trenera Igora Kokoškova. Pi Džej Doužer se povrijedio i biće van terena četiri do šest nedjelja. U pitanju je povreda tetive koja zahtijeva dužu pauzu i u najboljem slučaju biće mjesec dana van terena. Veliki problem za turski klub.

Povreda Doužera dolazi poslije "eksplozije" koju je imao u Evroligi gdje je u porazu od Armanija postigao čak 34 poena. Marko Gudurić riješio je taj meč u korist italijanske ekipe, a Doužer se povrijedio na meču domaćeg šampionata protiv Bešiktaša. Jasno je da će morati što prije da reaguju i da dovedu pojačanje...

Dün oynadığımız Beşiktaş GAİN maçında sakatlanan PJ Dozier'nin sağ uyluğunun arkasında ikinci derece yırtık tespit edilmiş olup tedavisine ivedilikle başlanmıştır.



Doktorumuz Uğur Diliçıkık, oyuncumuzun 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağını belirtmiştir.



Get well soon PJ!pic.twitter.com/OeOCjFPvl9 — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK)November 10, 2025

Bivši igrač Partizana ove sezone u Evroligi prosječno bilježi 10 poena, 2.6 skokova i 2.1 asistenciju po utakmici. Meč sa Armanijem bio mu je ujedno i najbolji u karijeri u Evroligi.

