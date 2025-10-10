logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Doužer se vratio u Beograd i oduševio izjavom o Partizanu: "Ovo je moje omiljeno mjesto na svijetu"

Doužer se vratio u Beograd i oduševio izjavom o Partizanu: "Ovo je moje omiljeno mjesto na svijetu"

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Bivši igrač Partizana Pi Džej Doužer govorio je o crno-bijelom klubu nakon poraza u Beogradskoj areni.

Pi Džej Doužer srećan jer je ponovo igrao u Beogradu Izvor: MN PRESS, MONDO

Partizan je upisao i drugu pobjedu u Evroligi, ovog puta na domaćem terenu savladao je ekipu Efesa. U timu iz Istanbula, već drugu sezonu zaredom igra i bivši igrač Parnog valjka - Pi Džej Doužer. Veliko pojačanje crno-bijelih iz sezone 2023/24, sada je našlo mirnu luku u ekipi Igora Kokoškova, ali prema svemu sudeći, ne zaboravlja period u Partizanu.

"Ovo je jedno od mojih omiljenih mjesta za igri na svijetu. Zadovoljstvo je vratiti se i igrati pred ovakvim navijačima", otkrio je Doužer nakon meča u Beogradskoj areni.

Pogledajte

02:24
PJ Doužer, izjava posle Partizan - Efes
Izvor: Mondo/Tijana Jevtić
Izvor: Mondo/Tijana Jevtić

Efes nije najbolje startovao meč u Areni, crno-bijeli su na startu imali dvocifrenu prednost, ali je onda susret vremenom bivao neizvjesniji. "Loše smo počeli, nije bio plan da tako startujemo, nedostajalo je agresivnosti u prvom poluvremenu. U drugom smo igrali onako kako želimo da se predstavimo ove sezone, ali je bilo kasno", rekao je Doužer.

Bivši igrač Partizana je u Beogradskoj areni odigrao prvi meč u dresu Efesa u ovoj sezoni, pošto su ga povrede omele da takmičenje započne na vrijeme. "Dobro sam, ovo mi je prva utakmica u sezoni, pred meč sam konačno uradio kompletan trening. Idemo polako. Imamo sjajan tim, sve što nam je potrebno da pokušamo da osvojimo sve ove sezone. Neki igrači su još povrijeđeni, ali rekao bih da imamo sve što nam je potrebno".

Govorio je Doužer i o bivšem timu: "Partizan ponovo ima nova lica, ali izvlači maksimum iz njih i to želite da vidite. Svaka im čast na tome i nadam se da će imati uspešnu sezonu".

Šta je Doužer rekao o srpskim trenerima?

Kad je riječ o novom treneru Efesa Igoru Kokoškovu, bivši igrač Partizana kratko je analizirao srpskog stratega: "Sjajan je, miran je trener, pokušava da spoji NBA i Evropu u jedan stil igre. Počastvovan sam što radim sa njim, definitivno. Strateški je nastrojen, trener koji zna šta želi od svojih igrača", objasnio je Doužer.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Amerikanac je imao priliku da sarađuje sa Željkom Obradovićem, a sada i sa Kokoškovim. Srpski stručnjaci samo se nižu u karijeri ovog igrača. "To govori o srpskoj košarci, njihovom poznavanju i košarkaškoj kulturi koja dolazi odavdje. To se vidi kroz trenere, košarkaše, sve iz Srbije, čast je biti dio toga", završio je Doužer.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Pi Džej Doužer košarka KK Partizan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC