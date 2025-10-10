Doužer se vratio u Beograd i oduševio izjavom o Partizanu: "Ovo je moje omiljeno mjesto na svijetu"

Bivši igrač Partizana Pi Džej Doužer govorio je o crno-bijelom klubu nakon poraza u Beogradskoj areni.

Partizan je upisao i drugu pobjedu u Evroligi, ovog puta na domaćem terenu savladao je ekipu Efesa. U timu iz Istanbula, već drugu sezonu zaredom igra i bivši igrač Parnog valjka - Pi Džej Doužer. Veliko pojačanje crno-bijelih iz sezone 2023/24, sada je našlo mirnu luku u ekipi Igora Kokoškova, ali prema svemu sudeći, ne zaboravlja period u Partizanu.

"Ovo je jedno od mojih omiljenih mjesta za igri na svijetu. Zadovoljstvo je vratiti se i igrati pred ovakvim navijačima", otkrio je Doužer nakon meča u Beogradskoj areni.

Efes nije najbolje startovao meč u Areni, crno-bijeli su na startu imali dvocifrenu prednost, ali je onda susret vremenom bivao neizvjesniji. "Loše smo počeli, nije bio plan da tako startujemo, nedostajalo je agresivnosti u prvom poluvremenu. U drugom smo igrali onako kako želimo da se predstavimo ove sezone, ali je bilo kasno", rekao je Doužer.

Bivši igrač Partizana je u Beogradskoj areni odigrao prvi meč u dresu Efesa u ovoj sezoni, pošto su ga povrede omele da takmičenje započne na vrijeme. "Dobro sam, ovo mi je prva utakmica u sezoni, pred meč sam konačno uradio kompletan trening. Idemo polako. Imamo sjajan tim, sve što nam je potrebno da pokušamo da osvojimo sve ove sezone. Neki igrači su još povrijeđeni, ali rekao bih da imamo sve što nam je potrebno".

Govorio je Doužer i o bivšem timu: "Partizan ponovo ima nova lica, ali izvlači maksimum iz njih i to želite da vidite. Svaka im čast na tome i nadam se da će imati uspešnu sezonu".

Šta je Doužer rekao o srpskim trenerima?

Kad je riječ o novom treneru Efesa Igoru Kokoškovu, bivši igrač Partizana kratko je analizirao srpskog stratega: "Sjajan je, miran je trener, pokušava da spoji NBA i Evropu u jedan stil igre. Počastvovan sam što radim sa njim, definitivno. Strateški je nastrojen, trener koji zna šta želi od svojih igrača", objasnio je Doužer.

Amerikanac je imao priliku da sarađuje sa Željkom Obradovićem, a sada i sa Kokoškovim. Srpski stručnjaci samo se nižu u karijeri ovog igrača. "To govori o srpskoj košarci, njihovom poznavanju i košarkaškoj kulturi koja dolazi odavdje. To se vidi kroz trenere, košarkaše, sve iz Srbije, čast je biti dio toga", završio je Doužer.