Ergin Ataman bijesan na igrače Panatinaikosa: Samo je jednog košarkaša zaštitio

Turski trener Ergin Ataman vodio Panatinaikos do pobjede nad Baskonijom, pa bijesan kritikovao igrače svog tima zbog grešaka u završnici.

Košarkaši Panatinaikosa upisali su pobjedu (86:84) na gostovanju Baskoniji, ali trener Ergin Ataman nije bio nimalo zadovoljan nakon trijumfa u trećem kolu Evrolige. Iako grčki predstavnik na početku sezone ima dvije pobjede i poraz - što je dovoljno za mjesto pri vrhu tabele - turski stručnjak besan je na svoje igrače!

Po riječima Ergina Atamana, u njegovoj ekipi samo je Kendrik Nan odigrao dobar meč, a svi ostali dio su problema koji će morati da riješi u narednom periodu. Ekipa je odigrala meč ispod očekivanja, a u posljednjih deset minuta prokockali su ogromnih 15 poena prednosti i utakmicu uveli u egal.

"Dobili smo utakmicu. Naravno, nisam 100 odsto zadovoljan kako smo igrali večeras“, rekao je Ataman za Evroligu TV poslije utakmice i dodao: "Osim Kendrika Nana, naša igra je bila užasna. Sa samo jednim igračem, ne možemo da ostvarimo nijedan od naših ciljeva. To je veoma opasna situacija jer, iskreno, ne sviđa mi se ova košarka koju igramo - jedan igrač postiže poene, drugi ne koriste loptu kako treba, promašuju šuteve, promašuju polaganja, gube sve".

Kendrik Nan je bio junak Panatinaikosove pobjede i zbog toga Ergin Ataman nije želio da ga kritikuje, ali su svi ostali košarkaški grčkog tima bili na udaru. Ovo nije neobično za Turčina, koji je kroz karijeru često izlazio u javnost sa konkretnim kritikama na račun svojih igrača, a pamtimo da je tu taktiku primjenjivao i sa Vasilijem Micićem u Efesu.

"Ovo nije košarka velikih timova. Imali smo sreće što je Nan u posljednjim sekundama postigao koš. Zaslužio je to jer je igrao izuzetno. Veoma sam uznemiren košarkom koju igramo, posebno u četvrtoj četvrtini. Pobijedili smo, ali to je ono što sam vam rekao, ne možete pobijediti sa takvim timom i samo jednim igračem, to je veoma opasna situacija koju sada imamo i pokušaćemo da je riješimo", istakao je Ataman.

Ataman svojim igračima najviše zamjera što nisu preuzimali odgovornost kada je bilo bitno! Smatra da će to morati da se promijeni jer Nan neće moći sam da odvede ekipu do šampionske titule - što je ove sezone, kao i prethodnih, cilj za ekipu Panatinaikosa.

"Do četvrte četvrtine smo imali kontrolu nad igrom, dobar protok lopte smo imali", rekao je Ataman i dodao: "U četvrtoj smo potpuno izgubili ritam. Niko nije želio da preuzme odgovornost - osim Nana. Svi su samo pokušavali da mu daju loptu. Promašivali smo lake šuteve i polaganja. Na kraju smo pobedili zahvaljujući tom poslednjem šutu. Nan je odigrao nevjerovatnu utakmicu, Osman je bio solidan, ni Ernangomez nije bio loš, ali ostali nisu mnogo doprineli. To je opasno za našu budućnost jer imamo velike ciljeve. Promašivali smo polaganja, otvorene šuteve, dopuštali smo ofanzivne skokove. Naš mentalitet je bio slab. Kada ste vrhunski tim i primite 15 poena u posljednjoj dionici, to je problem. Svi su pokušali da izbjegnu odgovornost i samo su dodali loptu Nanu".

Kako je Panatinaikos pobijedio Baskoniju?

Na neugodnom gostovanju u Vitoriji Panatinaikos je imao čak i 17 poena prednosti u finišu treće dionice, ali mu to nije bilo dovoljno da izbjegne neizvjesnu završnicu. Početkom posljednje dionice bili su na 15 poena prednosti, što je Baskonija u potpunosti nadoknadila, pa je Kendrik Nan pogotkom za dva poena donio pobjedu grčkom timu.

Upravo je Kendrik Nan bio najbolji pojedinac ovog meča, jer je susret završio sa 30 poena (12/20 iz igre), sedam skokova i dvije asistencije. Pratio ga je Čedi Osman sa 20 poena, osam skokova i dvije asistencije, dok je zapaženu ulogu imao i Huančo Ernangom sa 15 poena i 10 skokova.

Ekipu Baskonije predvodio je nekadašnji košarkaš Mege, francuski košarkaš Timoti Luvavu-Kabaro sa 16 poena, dok su Amerikanci Hamidu Dijalo i Trent Forster ubacili po 15 poena. Dvocifreni učinak imali su još Markis Nouel sa 11 poena, odnosno Tadas Sedekerskis sa 10 poena i 10 skokova.

