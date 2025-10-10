logo
"Zek Ledej? Trenutno nije dobro": Bivši košarkaš Partizana najveći problem Etorea Mesine

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Italijanski stručnjak Etore Mesina ne zna šta da radi sa Zekom Ledejom.

Zek Ledej ima problema sa povredom Izvor: MN Prees

Košarkaši Olimpije iz Milana poraženi su na svom terenu od Monaka u trećem kolu Evrolige (82:79), a italijanski stručnjak Etore Mesina nakon meča se osvrnuo na ulogu Zeka Ledeja. Bivši košarkaš Partizana nastupio je na ovom susretu, odigrao 22 minuta i postigao 10 poena, ali...

Po riječima Etorea Mesine, Zek Ledej ima problem sa povredom, koja muči i njega i cijelu ekipu. Ponekad želi da igra pod bolovima uprkos savjetima ljekara, ponekad prijavljuje bolove čak i nakon što potvrdi da je dobro i da može da istrči na parket. A on, sa klupe, ne može da zna kakva je tačno situacija...

"LeDej? Sa njim je uvijek komplikovano... Kaže da je dobro, pa kaže da ga muči aduktor. Onda naš ljekar kaže da ne bi trebalo da nastavi da igra, on kaže da je dobro. Pouka priče: trenutno nije dobro. Čančar? Sljedeće sedmice će proći neke preglede", rekao je Etore Mesina.

Po projekcijama, Ledej bi ove sezone trebalo da bude jedan od najbitnijih igrača Olimpije iz Milana. Na početku sezone je Crvenoj zvezdi ubacio 21 poen, a zatim je u naredna dva meča prikazao nešto slabije partije - postigao je sedam poena protiv Partizana u drugom kolu i pomenutih 10 poena protiv Monaka.

Olimpija iz Milana ima skor 1-2 nakon tri runde Evrolige. Nakon pobede nad Crvenom zvezdom u Beogradu, Mesinin tim izgubio je na istom mestu od Partizana dva dana kasnije, a zatim i na svom parketu od Monaka. Naredni meč tim iz Milana igraće 14. oktobra protiv Bajerna u Minhenu. 

