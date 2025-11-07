Pi Džej Doužer eksplodirao u Evroligi sa 34 poena: Uzalud, jer mu je Marko Gudurić ukrao pobjedu

Pi Džej Doužer je odigrao meč karijere u Evroligi, ali ni to nije bilo dovoljno da Efes Igora Kokoškova dođe do pobjede nad Olimpijom. Marko Gudurić je na kraju stavio tačku na pobjedu.

Anadolu Efes je imao šansu da dođe do pobjede u regularnom delu meča Evrolige, ali su izabranici Igora Kokoškova odigrali jako loš posljednji napad na meču. Utakmica je otišla u produžetak i Olimpija iz Milana je pobijedila 97:93.

U posljednjem napadu nije uspio nikakvu akciju da stvori tim iz Turske, pa je na kraju iz okreta šutirao Emirdžan Osmani i završilo se 73:73. U produžetku je na kraju poenima sa penala Kvin Elis donio pobjedu. Izgubljena lopta Marka Gudurića na 15 sekundi do kraja dala je Efesu šansu da se vrati pri rezultatu 95:91 za rivala, ali bilo je prekasno.

Na kraju je Marko Gudurić na 5,3 sekunde do kraja poenima sa penala stavio tačku na pobjedu svog tima. Pogledajte posljednji napad Efesa u regularnom delu igre:

Bilo je sasvim okej vremena za dobar napad i pristojan šut ali ovo što je Efes odigrao je užas.

Pala je ovako u vodu fenomenalna partija nekadašnjeg igrača Partizana Pi Džeja Doužera koji je meč završio sa 34 poena uz 4 asistencije. Marko Gudurić koji je riješio ovaj meč svojim poenima na kraju je imao 13 poena uz 8 skokova. Kod pobjednika Zek Ledej je imao 25 poena, Ševon Šilds 24, a Kvin Elis 14. U Efesu osim Doužera Nik Vejler Beb je ubacio 16, Osmani 14, a Larkin 12 poena.

U drugom meču ove večeri Žalgiris je rutinski savladao Valensiju 86:77 . Žan Montero, Haime Pradilja imali su po 15 poena, Tejlor je dodao 14, ali to nije bilo dovoljno. Sa druge strane Silvan Francisko je imao 15 poena, Maodo Lo 12, Tubelis i Rajt po 11 uz 8 i 10 skokova.

