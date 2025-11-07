Loše vijesti za Lesora i Panatinaikos: Klub se hitno oglasio zbog povrede Francuza

Matijas Lesor neće uskoro izaći na parket

Izvor: Giorgos Arapekos/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Matijas Lesor trebalo je uskoro da izađe na parket i pomogne Panatikosu u evrologašim mečevima. Međutim, njegov povratak na teren odgođen je zbog nove povrede, pa će Ergin Ataman i u narednom periodu kuburiti sa igračem na poziciji "pet". Lesora smo u utorak vidjeli u Beogradskoj areni, ali je bivši igrač Partizana samo gledao "zelene", dok nije mogao da pruži podršku i na terenu.

"Matijas Lesor je bio u završnoj fazi povratka punom trenažnom procesu. Međutim, tokom povećanja intenziteta treninga osjetio je nelagodnost u lijevom zglobu, nakon čega je odmah podvrgnut novim ljekarskim pregledima. Rezultati su pokazali prisustvo koštanog edema, pa je medicinski tim pristupio novoj procjeni plana oporavka", navodi se u saopštenju kluba.

Vijesti nisu dobre, ali oporavak igrača je prioritet. "Povratak u takmičarski ritam biće odgođen, jer je zaštita zdravlja naših sportista neupitna. Podsjećamo da su pitanja u vezi sa zdravstvenim stanjem naših igrača isključivo lične prirode i ne mogu biti predmet glasina, spekulacija ili takozvanih 'ekskluzivnih informacija'", dodaje se.

Klub je, zapravo, podijelio informacije o stanju u kojem se nalazi Francuz, zbog prethodnih nagađanja koja su se pojavila u medijima, a ticala su se zdravstvenog stanja Lesora.

"Nećemo dozvoliti da se osjetljive teme pretvaraju u proizvod dezinformacija. Molimo za poštovanje prema igraču i timu, kao što i mi postupamo odgovorno i transparentno u informisanju javnosti. Svaka naredna zvanična informacija o Lesorovom povratku biće saopštena isključivo od strane kluba", zaključuje se u saopštenju Panatinaikosa.