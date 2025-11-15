logo
Katastrofalne vijesti za Efes: Poznato do kada Šejn Larkin ne igra

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Turski reprezentativac doživio je ozbiljnu povredu prepone.

Šejn Larkin neće igrati dva mjeseca za Efes Izvor: MN PRESS

Jako loše vesti za Efes i srpskog trenera Igora Kokoškova. Lider istanbulskog tima Šejn Larkin odustvovaće najmanje dva mjeseca zbog povrede koju je doživio na utakmici sa Bajernom. Odmah je bilo jasno da je situacija ozbiljnije prirode, pošto nije bio u stanju da samostalno napusti teren.

Kako se navodi u zvaničnom saopštenju kluba, Larkin će biti van terena otprilike dva mjeseca zbog povrede prepona. Prve procjene su da se neće vratiti prije kraja januara. Ove sezone, Larkin je odigrao 11 utakmica u Evroligi, prosječno bilježivši 15,8 poena, 4,5 asistencija i 41,9% šuta za tri poena.

Ovo je definitivno veliki hendikep za Kokoškova koji na spisku povrijeđenih ima još Pi Džej Doužera, Rodriga Bubou, Vinsenta Poarijea i Jorgosa Papajanisa.

Tagovi

Šejn Larkin Efes Evroliga Igor Kokoškov

