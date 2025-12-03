logo
Efes na konopcima: Šejn Larkin operisan, poznato da li će igrati protiv Zvezde

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Turski reprezentativac Šejn Larkin moraće na dužu pauzu.

Šejn Larkin operisan ne igra do februara Izvor: MN PRESS

Lider Efesa Šejn Larkin uspješno je operisan i prema prvim procjenama vratiće se ne teren tek u februaru. U pitanju je hirurški zahvat na preponi, a povreda naturalizovanog Turčina je samo jedna u nizu loših vijesti za istanbulski tim koji je nedavno otpustio srpskog stratega Igora Kokoškova.

Larkin je ove sezone bilježio 15,8 poena i 4,5 asistencija po meču i nema potrebe govoriti koliki je ovo hendikep za poljuljani Efes. Osim iskusnog pleja na listi povrijeđenih su i Pi Džej-Doužer, Rodrigo Buboa, Vinsent Poarije i Jorgos Papajanis.

Amerikanac se povrijedio tokom utakmice sa Valensijom i odmah je bilo jasno da je povreda ozbiljnije prirode. Efes je trenutno 15. na tabeli sa skorom 5-8 koliko imaju i Bajern i Pariz i očekuje se da uskoro promovišu novog trenera. Kao jedna od opcija spominjao se Andrea Trinkijeri koji je navodno pregovarao sa Partizanom, ali i dalje nema konkretnih informacija o potencijalnom angažmanu Italijana.

Turski tim će u januaru odmjeriti snage sa Crvenom zvezdom, odmah drugog dana u novoj godini, pa će crveno-bijeli imati znatno lakši zadatak na gostovanju u Istanbulu.

Šejn Larkin Efes Evroliga KK Crvena zvezda

