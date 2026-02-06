logo
Crvena zvezda dobila sjajne vijesti iz Evrolige: Bivši igrač crveno-bijelih srušio Žalgiris

Crvena zvezda dobila sjajne vijesti iz Evrolige: Bivši igrač crveno-bijelih srušio Žalgiris

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Džordan Lojd odigrao je odličnu utakmicu i donio pobjedu Efesu protiv Žalgirisa u Evroligi i tako pomogao Crvenoj zvezdi.

dzordan lojd i efes pomogli zvezdi u evroligi Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Crvena zvezda igra protiv Makabija u Beogradskoj areni, dok navijači osluškuju i rezultat sa jedne druge utakmice koja je važna u borbi za plej-of Evrolige. U pitanju je bio rezultat Žalgirisa, direktnog konkurenta, koji je gostovao Efesu u Istanbulu. Stigle su najbolje moguće vijesti pošto je njen bivši igrač Džordan Lojd bio najzaslužniji za pobjedu - 92:82.

Tamo je viđena prava drama i nevjerovatna utakmica. Na 80 sekundi do kraja domaći tim je imao minimalnu prednost (83:82) i Silvan Francisko promašio je otvorenu trojku, a onda je na drugoj strani Džordan Lojd, bivši igrač crveno-bijelih ubacio svoju četvrtu trojku iz šestog pokušaja (86:82) i uslijedio je tajm-aut gostiju.

U narednom napadu je Francisko pokušao da iznudi faul, nije uspio, a Lojd je na drugoj strani to učinio i dao je oba penala, čime je praktično stavio tačku na 32 sekunde prije kraja (87:82).

Žalgiris je sada na skoru 15-12, dok je Zvezda na 16-10 i trenutno igra protiv izraelskog tima.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

01:00
Džordan Lojd izjava
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

Tagovi

Efes KK Žalgiris Evroliga

