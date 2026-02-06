Hejs-Dejvis se vraća u Evroligu, ako dobije veću platu od Micićeve

Najdžel Hejs-Dejvis poručio je svim zainteresovanim timovima da želi da se vrati u Evroligu, ali da želi da ima veću platu od Micićeve

Najdžel Hejs-Dejvis (31) imao je veliku želju da se oproba u NBA ligi poslije fantastičnih igara u Evroligi i u tome nije uspio. Nije uspio da se nametne, bio je dio novog trejda u Milvoki i tamo je odmah dobio otkaz. Što znači da je sada slobodan u izboru nove sredine i želi da se vrati u Evropu.

"Povratak u Evropu je validna opcija na stolu, ali ima specifičan kontekst. Dejvis je otišao odavde kao MVP i želi da se vrati kao najplaćeniji igrač u ligi sa višegodišnjim ugovorom. Granica je cifra od 5,6 miliona dolara koliko iznosi godišnja plata Vasilija Micića u Hapoelu", navodi se u tekstu "Jurohupsa".

Dakle, prilično je jasno da američki košarkaš hoće nazad u Evroligu i da ima prilično jasne uslove za to. Hoće veću platu od Vase i kako stvari stoje to će i dobiti. Samo je pitanje od koga.

Uz Micića samo još Kendrik Nan iz Panatinaikosa ima platu koja je veća od 5 miliona dolara. Sada ostaje da se vidi ko će da dobije trku...

Ko je zainteresovan?

Prema informacijama koje stižu tri kluba su pokazala veliko interesovanje za Hejsa Dejvisa. U pitanju su Fenerbahče, Panatinaikos i Hapoel Tel Aviv. Oni imaju finansijske mogućnosti da mu daju tako veliki ugovor.

Dejvis igra na poziciji krilnog centra i Fenerbahče je napustio sa titulom u Evroligi i nagradom za najkorisnijeg igrača (MVP). Prije toga je u Evropi nosio dresove Galatasaraja, Žalgirisa i Barselone.