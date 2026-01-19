"Prije sam mislio to o Novaku, više ne": Mats Vilander šokirao čim je počeo Australijan open

Mats Vilander priznao da je promijenio mišljenje o Novaku Đokoviću i rekordima koje juri čim je počeo Australijan open.

Izvor: Eurosport/Screenshot

Novak Đoković počeo je danas nastup na Australijan openu gde će pokušati ponovo da obori nekoliko rekorda, a već dugo se priča o napadu na 25. grend slem. Za sada, Đoković ih ima 24 i posljednji je osvojio na US Openu 2023. godine, a mediji konstantno potenciraju da bi trebalo da osvoji još jedan - i tako nadmaši i teniserku Margaret Kort koja je osvojila takođe 24, ali u eri koja je prethodila profesionalnom tenisu kakav danas poznajemo.

Od toga se i Novak Đoković umorio, što su redom svi u Australiji primetili, čak i njegov dežurni kritičar Mats Vilander. Govoreći pred meč Đokovića i Martineza na startu Australijan opena, Vilander je rekao da ni on sam o tome više ne misli.

"Čuli ste Novaka na konferenciji za medije, rekao je da 24 nije loše... I ne da nije loše - to je nevjerovatno. Novak je najbolji svih vremena - i kad gledamo i muškarce i žene. Iako Margaret Kort ima isto 24 grend slema, to nije ostvarila u 'open eri'. I svi znajte, Igrači ne razmišljaju o tome, Novak razmišlja o današnjem meču, o momentu, hoće da bude što bolji na terenu i to je to", rekao je Vilander za "Eurosport" i dodao:

"Da li Novak može da osvoji 25. grend slem? Mislio sam prije par godina da može do 25, možda i do 26, ali sad nisam toliko siguran. Mada, ima još šansu da dođe do 25", rekao je Vilander.

S njim se složila i Barbaret Šet, koja je takođe dala svoju prognozu, ističući da je Nole na turniru da "dokaže sebi, ne drugima".

Šta je još rekao Vilander?

Izvor: Eurosport/Screenshot

Interesantno, dan pred početak turnira, Mats Vilander je pak tvrdio da Đoković može da osvoji Australijan open, iako na njemu prije svega prednost daje Sineru, pa onda Alkarazu.

"Zna dobro Đoković u kakvoj je formi. Ne bi rizikovao i dolazio u Australiji da ne misli da je u formi, vidi to na treninzima, iako nije igrao turnire. Čuli ste ga, rekao je da misli da može da pobijedi svakog. To je zdravo razmišljanje. Mislim da može da osvoji turnir, to stvarno mislim", naglasio je Šveđanin.