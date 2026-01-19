logo
Čim je kročio na teren, dostigao je rekord: Novo nestvarno dostignuće Novaka Đokovića

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Srpski teniser Novak Đoković ispisao je novu istoriju na Australijan openu.

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković igra protiv Španca Pedra Martineza u 1. kolu Australijan opena, a čim se pojavio na legendarnoj "Rod Lejver areni" oborio je novi rekord. Srpski as se izjednačio sa Rodžerom Federerom i Felisijanom Lopezom po broju nastupa na grend slemovima - 81.

Tako će već na Rolan Garosu postati apsolutni rekorder u ovoj kategoriji. Takođe, Nole u Australiji juri i jubilarnu 100. pobjedu na mjestu gdje je podigao 10 pehara.

Šta bi još Nole mogao da postigne u 2026. godini?

Ukoliko Novak Đoković bude osvojio makar dvije titule kao protekle sezone izjednačiće se sa Rodžerom Federerom koji je drugi najtrofejniji u istoriji (103) poslije Džimija Konorsa koji je trenutno nedodirljiv sa 109 titula.

Srbin bi mogao da izjednači rekord Margaret Kort na Australijan Openu (11 titula), što bi ujedno bila 25. Takođe, ukoliko uspije da osvoji bilo koji slem, postaće najstariji u istoriji koji je to uspio.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:13
Novak Đoković čestita Božić
Izvor: Instagram/djokernole
Izvor: Instagram/djokernole

(MONDO)

Tagovi

Novak Đoković Tenis Australijan open

