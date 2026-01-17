Novak Đoković na konferenciji za medije dobio je i pitanje o tome zašto samo on pokušava da pruži pravi otpor Janiku Sineru i Karlosu Alkarazu na grend slemovima.

Izvor: Printscreen/YouTube/Australian open

Novak Đoković želi da osvoji 25. grend slem trofej i pokušaće to da učini na Australijan openu, mjestu gdje je 10 puta bio šampion. U ponedjeljak igra protiv Pedra Martineza, a prije tog meča bio je na konferenciji za medije. Tamo ga je jedno pitanje po malo i iznenadilo, pošto je novinar konstatovao da je jedino Novak pružio otpor Janiku Sineru i Karlosu Alkarazu na slemovima prošle godine i pitao ga da li je iznenađen što je sa 38 godina jedini pravi izazivač njih dvojice.

"Ne znam šta drugima nedostaje, iskreno. Mogu da pričam samo u svoje ime", izgovorio je Novak uz malu zadršku i uzdah prije odgovora.

Vidi opis "Novače, zašto samo ti igraš protiv Sinera i Alkaraza?": Đoković uzdahnuo, pa priznao svima šta ga brine Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Printscreen/YouTube/Australian open Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Printscreen/YouTube/Australian open Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Printscreen/YouTube/Australian open Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Printscreen/YouTube/Australian open Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Printscreen/YouTube/Australian open Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Printscreen/YouTube/Australian open Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Printscreen/YouTube/Australian open Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Printscreen/YouTube/Australian open Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Printscreen/YouTube/Australian open Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Printscreen/YouTube/Australian open Br. slika: 10 10 / 10

"Nedostaje mi malo više energije i snage u nogama, da bih mogao da se takmičim sa njima u samoj završnici turnira. Dajem sve od sebe, kao što sam davao prošle godine i mislim da sam im bio pravi izazivač na putu do titule. Tri od četiri slema sam izgubio prošle godine od Janika ili Karlosa i ne treba više da ih hvalim, dovoljno sam ih hvalio. Šalim se naravno", dodao je Novak sa osmehom.

"Lijepo je što sam četvrti, ali nije mi to prioritet"

Novak je u Melburn došao kao četvrti igrač na svijetu i to mu i te kako znači za žrijeb, bar za sam početak. Ipak, to nije nešto na šta obraća previše pažnje.

"Znamo koliko su dobri i da zaslužuju da su tu gdje jesu. Oni dominiraju trenutno i ja se trudim da budem tu, ne po rangu, jer nisam toliko fokusiran na renking. Lijepo je što sam četvrti, jer to pomaže u žrijebu, posebno kada su prva kola u pitanju. Ali, to ne utiče na način na koji pristupam slemovima. Moj prioritet je briga o mom tijelu i pokušavam da se bavim time i da svakom meču pristupam kao da je finale, ali da u isto vrijeme ne trošim energiju bespotrebno na neke stvari."

"I'm still living my dream"



21 trips to Melbourne Park and counting for@DjokerNolepic.twitter.com/kKHUwoOZdS — #AusOpen (@AustralianOpen)January 17, 2026

Da bi došao do pehara, velika je šansa da će morati da "preskoči" obojicu. Prema projektovanom žrijebu sa Sinerom bi mogao da igra u polufinalu, a sa Alkarazom u finalu.

"Nadam se da ću daleko dogurati i da ću imati priliku da igram sa njima. Volio bih da imam šansu da se borim bar sa jednim od njih dvojice ovdje ili možda i sa obojicom. Vidjećemo šta će se desiti", zaključio je Đoković.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!