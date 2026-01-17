logo
"Novače, zašto samo ti igraš protiv Sinera i Alkaraza?": Đoković uzdahnuo, pa priznao svima šta ga brine

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković na konferenciji za medije dobio je i pitanje o tome zašto samo on pokušava da pruži pravi otpor Janiku Sineru i Karlosu Alkarazu na grend slemovima.

Đoković o Sineru i Alkarazu Izvor: Printscreen/YouTube/Australian open

Novak Đoković želi da osvoji 25. grend slem trofej i pokušaće to da učini na Australijan openu, mjestu gdje je 10 puta bio šampion. U ponedjeljak igra protiv Pedra Martineza, a prije tog meča bio je na konferenciji za medije. Tamo ga je jedno pitanje po malo i iznenadilo, pošto je novinar konstatovao da je jedino Novak pružio otpor Janiku Sineru i Karlosu Alkarazu na slemovima prošle godine i pitao ga da li je iznenađen što je sa 38 godina jedini pravi izazivač njih dvojice.

"Ne znam šta drugima nedostaje, iskreno. Mogu da pričam samo u svoje ime", izgovorio je Novak uz malu zadršku i uzdah prije odgovora.

"Nedostaje mi malo više energije i snage u nogama, da bih mogao da se takmičim sa njima u samoj završnici turnira. Dajem sve od sebe, kao što sam davao prošle godine i mislim da sam im bio pravi izazivač na putu do titule. Tri od četiri slema sam izgubio prošle godine od Janika ili Karlosa i ne treba više da ih hvalim, dovoljno sam ih hvalio. Šalim se naravno", dodao je Novak sa osmehom.

"Lijepo je što sam četvrti, ali nije mi to prioritet"

Novak je u Melburn došao kao četvrti igrač na svijetu i to mu i te kako znači za žrijeb, bar za sam početak. Ipak, to nije nešto na šta obraća previše pažnje.

"Znamo koliko su dobri i da zaslužuju da su tu gdje jesu. Oni dominiraju trenutno i ja se trudim da budem tu, ne po rangu, jer nisam toliko fokusiran na renking. Lijepo je što sam četvrti, jer to pomaže u žrijebu, posebno kada su prva kola u pitanju. Ali, to ne utiče na način na koji pristupam slemovima. Moj prioritet je briga o mom tijelu i pokušavam da se bavim time i da svakom meču pristupam kao da je finale, ali da u isto vrijeme ne trošim energiju bespotrebno na neke stvari."

Da bi došao do pehara, velika je šansa da će morati da "preskoči" obojicu. Prema projektovanom žrijebu sa Sinerom bi mogao da igra u polufinalu, a sa Alkarazom u finalu.

"Nadam se da ću daleko dogurati i da ću imati priliku da igram sa njima. Volio bih da imam šansu da se borim bar sa jednim od njih dvojice ovdje ili možda i sa obojicom. Vidjećemo šta će se desiti", zaključio je Đoković.

