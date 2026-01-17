"Stanite, evo ga Đoković": Federer prekinuo meč, morao je da zagrli najvećeg svih vremena

Novak Đoković bio je tik pored terena i gledao meč Rodžera Federera u dublu, a jedan detalj postao je viralan.

Izvor: Australian Open TV/Youtube

Gdje god se Novak Đoković pojavi, privlači veliku pažnju. Tako je bilo i na Australijan openu gdje je odlučio da dođe i gleda svog nekadašnjeg rivala Rodžera Federera. Švajcarac je igrao dubl meč, humanitarnog karaktera, a čim je vidio Srbina, sve je stalo.

Primoketio je svog velikog rivala sredinom trećeg seta i odlučio da prekine meč da bi ga pozdravio. Kamere su naravno snimile taj detalj kada mu prilazi i kada se srdačno pozdravljaju. Pogledajte momenat koji je brzo postao viralan:

Novak Đoković i Rodžer Federer Izvor: Youtube/Australian Open TV

Što se samog dubla tiče, na meču igraju Lejton Hjuit, Patrik Rafter, Andre Agasi, Ešli Barti i Rodžer. Cilj je humanitarnog karaktera i fokus je na zabavi i pravljenju šou programa, u čemu su svakako uspjeli.

