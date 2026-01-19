Zapjevao "Bože pravde" i oborio rekord: Crnoj Gora ga nije htjela, u dresu Srbije postao legenda

Mijajlo Marsenić je nakon prvog zvižduka sudije na meču sa Austrijom postao Srbin sa najviše nastupa na evropskim prvenstvima.

Izvor: Arena 1 premium/Printscreen

Mijajlo Marsenić je na prvom meču ovog Evropskog prvenstva protiv Španije upisao 300. nastup za srpski tim u karijeri, a na meču sa Austrijom je u trečem kolu uspio da postane rekorder. Ovo mu je 21. meč na evropskim prvenstvima u dresu Srbije i prestigao je Žarka Šešuma i Petra Nenadića, koji su ostali na po 20 mečeva. Sam Šešum mu je poželio da taj rekord obori, a Marsenić je to istakao kao veliku čast.

"To je čast i ogromna odgovornost. Odgovornost zbog mog iskustva i momaka koji su novi u reprezentaciji, debitanti na velikim takmičenjima, a ima ih sada dosta. Moram da nastavim tamo gdje su stali igrači za koje mi je ogromna čast da budem u njihovom društvu. Uvijek se trudim da mladim momcima pokažem šta znači boriti se za grb svoje zemlje kao što je i meni nekad neko pokazivao. Jako sam srećan zbog toga i nadam se da će neko od tih momaka za nekih desetak godina mene prestići po broju nastupa na prvenstvima", istakao je za MONDO Marsenić pred odlazak u Dansku.

Crna Gora ga nije htjela, hvala joj

"Uvijek se rado sjećam tog prvog okupljanja za kvalifikacije protiv BIH i Rusije. Tada su me Marko Vujin i Petar Nenadić prihvatili kao da sam tu pet ili deset godina. Konstantno su me ispitivali za stanje u Partizanu, da li mi išta treba. Da li mi je potrebna novčana pomoć jer su i oni bili u tim sličnih situacijama gdje u tim godinama novac nije bitan već samo napredak. Oni su bili upoznati sa situacijom", rekao je Marsenić za naš portal.

Iako rođen u Beranama, on od 2012. godine igra za Srbiju. Kao rukometaš Partizana počeo je da igra za nacionalni tim zajedno sa braćom Ilić, Lazarom Kukićem i Bogdanom Radivojevićem. Crna Gora nije obraćala pažnju - hvala joj. Dala nam je legendu i kapitena.

"Nije bilo nikakvih drugih ponuda. U mlađim kategorijama reprezentacija Crne Gore nikada nije obraćala pažnju na mene. Uvijek su neki drugi igrači bili u fokusu i zahvalan sam im na tome. Ja sam bez ikakvog razmišljanja prihvatio poziv reprezentacije Srbije jer moja porodica potiče iz srpske strane Crne Gore. Mi u Beranama smo većinom ta strana i nije mi uopšte bilo teško da odaberem. Ovoj reprezentaciji sam zahvalan jer da je nije bilo ne bih napravio karijeru kakvu imam. Ne kažem da je sad to neka strašna karijera, ali nije ni loša. Dugujem ovoj reprezentaciji sve i dok sam zdrav biću tu", jasan je Marsenić.

Srećan mu rekod i neka ga popravi na ovom Euru!