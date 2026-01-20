Hrvati slavili uz Tompsona uprkos zabrani: Pogledajte scene sa EP u rukometu

Hrvatski rukometaši poslije pobjede nad Holandijom sa tribina slušali opet Tompsona.

Izvor: Bildbyran / ddp USA / Profimedia

Evropska rukometna federacija (EHF) nije odobrila da se tokom utakmica reprezentacije Hrvatske na Evropskom prvenstvu u rukometu pušta pjesma Marka Perkovića Tompsona, međutim to nije spriječilo navijače da se ona opet čuje u Malmeu. Tako je poslije pobjede nad Holandijom (35:29) cijela tribina zapjevala zabranjenu pjesmu.

Navijači su pjevali "Ako ne znaš šta je bilo" kada su im rukometaši Hrvatske prišli da ih pozdrave i zahvale se na podršci tokom svih 60 minuta, a snimak je objavio upravo Marko Perković Tompson. Pogledajte:

Inače, ova pjesma nije prvobitno ni stavljena na plejlistu za turnir, međutim Hrvati su na njoj insistirali kod organizatora. Tako nam je EHF saopštio da je hrvatska delegacija urgirala u više navrata da se ova pjesma pusti na meču protiv Gruzije u prvom kolu, što je na kraju i urađeno mimo propisa.

Poslije toga EHF je reagovao i istakao da se to više neće dogoditi, ali su se izgleda u Hrvatskoj dosjetili da pjesmu kontroverznog pjevača zapjevaju bez muzičke podloge, zajedno sa navijačima sa tribina.