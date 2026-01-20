Šamar za domaćina: Portugal savladao Dance na Evropskom prvenstvu

Portugal je šokirao aktuelnog svjetskog i olimpijskog prvaka Dansku rezultatom 31:29 na Evropskom prvenstvu u rukometu, dok je Slovenija potvrdila prvo mjesto u grupi D pobjedom nad Farskim Ostrvima 30:27.

Izvor: Maximilian Koch / imago sportfotodienst / Profimedia

Portugal je priredio iznenađenje na Evropskom prvenstvu za rukometaše, savladavši aktuelnog svjetskog i olimpijskog šampiona Dansku sa 31:29.

Portugal je vodio većim dijelom meča, dok su Danci konstantno pokušavali preokret. U posljednjim minutama prišli su na gol minusa, ali više od toga nisu mogli. Martim i Fransisko Košta predvodili su Portugal sa po devet golova, dok je Matijas Gidsel postigao osam za Dansku. Portugal je prvi u grupi sa pet bodova, Danska druga sa četiri.

U drugom susretu grupe D, Slovenija je savladala Farska Ostrva sa 30:27 i potvrdila prvo mjesto. Domen Makuc je postigao 10 golova za Slovence, dok je Elijas Skipagotu dao osam za Farane. Slovenija i Švajcarska idu dalje, Farska Ostrva i Crna Gora završavaju takmičenje.

U borbi za prvo mjesto u grupi F Island je savladao Mađarsku sa 24:23.

Tako će u grupi 1 druge faze igrati Francuska, Njemačka, Portugal, Danska, Španija i Norveška. Prve tri prenose po dva boda. U grupi 2 će biti Slovenija, Island, Švajcarska, Mađarska. Slovenci i Islanđani imaju po dva boda, a Švajcarci i Mađari su bez bodova s tim da će se ovoj grupi pridružiti Hrvatska i Švedska samo je pitanje ko će da prenese bodove.