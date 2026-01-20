Država od 55.000 ljudi postala hit na EP: Organizovala 18 aviona i trajekt, navijači žive za ovu bajku

Farska Ostrva imaće veliko pojačanje na Evropskom prvenstvu u rukometu, pošto će na turnir stići 7.500 navijača.

Izvor: NTB, NTB / Alamy / Profimedia

Farska Ostrva ne prestaju da iznenađuju. Mala zemlja koja neprestano predstavlja pretnju velikim silama na mnogim takmičenjima. Tako će biti i na Evropskom prvenstvu u rukometu gdje će biti prisutno 7.500 navijača ove zemlje, koja broji svega 55.000 stanovnika.

Zemlja koja je postala fenomen evropske smotre u Oslu, prevešće 15 posto stanovništva, evo i na koji način. Nacionalna avio-kompanija iznajmila je 18 aviona za navijače, a pored toga put Norveške krenuće i trajekt sa nešto više od 1.000 vatrenih pristalica. O tome kako je izgledala sama organizacija govorio je i jedan od navijača: "Trajekt polazi za Oslo, ko želi da dođe?' Trajalo je 10 minuta, a onda su sva mjesta bila rasprodata", ispričao je Kjartan u razgovoru za "Handnews".

Organizacija među pristalicama je spontana, preko fejsbuk grupe. Stalno mjesto sastanka gdje se sve odlučuje: "Gdje je zabava? Šta se dešava? Šta radimo? Svi ​​se svuda sastaju zahvaljujući ovoj grupi", pojasnio je on. Neki od navijača stigli su bez ulaznica na takmičenje, ali su uspjeli da dožive osećaj turnira.

Kako izgleda jedan dan navijača Farskih Ostrva?

Prethodni detalji dovoljno govore o tome koliko u navijači ove zemlje privrženi reprezentaciji. Oni su otišli korak dalje, pa su mnoge ustanove zatvorene - parlament i vrtići. Navijači se organizuju da zajedno gledaju utakmice, a veliki broj njih okuplja se u velikom noćnom klubu u kojem vrijeme provodi od 14.00 sati do 2.30 ujutru.

Organizacija je spontana, ali kao i uvijek postoje lideri. Jedan od njih je i otac rukometaša Vilhelma Poulsena. "Trenutno nas je oko 2.500", objasnio je Runi, koji je okupio navijače.

Kako su navijači reagovali na podršku?

Nema sumnje da navijači veoma poštuju podršku koju dobijaju iz domovine. Farska Ostrva broje 55.000 stanovnika i zbog toga se svi - i igrači i navijači - poznaju. "Kada pogledate gore na tribinama, poznajete sve. Nevjerovatno je što su ovdje", rekao je Isak Vedelsbol, reprezentativac Ostrva.

Ova blizina stvara poseban, ali pozitivan, pritisak. "Svi ti ljudi vas poznaju od kuće, znaju kakva ste osoba, tako da to nije isti pritisak. Nevjerovatno je što su ovdje", objašnjava Vedelsbol.

Fudbal možda jeste nacionalni sport ove zemlje, ali ljeti. Zimi primat preuzima rukomet, svjesni su toga i igrači i ne žele da iznevjere navijače. Kada pogledate gore na tribinama, poznajete sve.

"U selu odakle dolazim, fudbal nije toliko važan. Rukomet je očigledno najvažniji. Idemo u Malme - svi idu u Malme. Čekamo da pobijedimo u posljednjoj utakmici. Ali sigurni smo u sebe i naš tim; možemo da prođemo kroz ovu glavnu rundu", kaže Runi Poulsen.

Sumirao je i Vedelsbol dešavanja u Norveškoj. "Došli smo ovdje sa svim našim navijačima, pokazujemo naše boje, ponosno nosimo našu zastavu na grudima. U svakom slučaju, ovo je dobra reprezentacija za našu zemlju".

Farska Ostrva su do sada odigrala dva meča na Evropskom prvenstvu, upisavši bod protiv Švajcarske (28:28) i pobjedu u duelu sa Crnom Gorom (37:24). Naredni meč igra se u utorak od 20.30 časova protiv Slovenije.

