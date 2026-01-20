logo
Težak poraz za kraj Eura: Švajcarska se poigrala sa Crnogorcima

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.me
0

Svega desetak minuta trajao je otpor Crne Gore. Švajcarska je preko Lenija Rubina uspjela da se odlijepi i onda do kraja meča samo uvećava prednost.

Težak poraz Crne Gore od Švajcarske na Euru Izvor: MONDO/ Teodora Orlandić

Švajcarska je stavila tačku na košmar Crne Gore. Nestvarnom pobjedom od 17 golova razlike (43:26) ispratila je Crnogorce sa EHF Eura, ali i još važnije poslala je u kvalifikacije za naredni Mundijal.

Minimalan poraz od Slovenije (40:41) ulio je nadu da crnogorska rukometna reprezentacija ima potencijal da se upusti u borbu za plasman u glavnu rundu, međutim utakmice protiv Farskih Ostrva i Švajcarske otkrile su sve slabosti u igri izabranika Didijea Dinara.

Svega desetak minuta trajao je otpor “lavova”. Švajcarska je preko Lenija Rubina uspjela da se odlijepi i onda do kraja meča samo uvećava prednost.

Odbrana kao da nije postojala, uostalom kao i na čitavom šampionatu. U tri utakmice Suljević i Mijušković su kapitulirali čak 121 put.

Kakva se odbrana igrala, govori i činjenica da je Dinarov tim imao samo jedno isključenje, i to slučajno, kada je Vuko Borozan slučajno zakačio Rubina po licu u 35. minutu.

Švajcarci su na poluvremenu vodili 22:16, ali u prvih 10 minuta nastavka nisu primili gol i brzo su otišli na plus 13 (29:16). Govor tijela igrača dvaju selekcija je jasno pokazivao da će Rubin i društvo stići do željenih plus 16.

Naime, Švajcarska je sada došla do tri boda koliko imaju i Farska Ostrva, ali znatno su popravili gol razliku. Crna Gora je sada na +14, dok je Faranima +13.  Švjacarci sada navijaju da Slovenija dobije Farska Ostrva kako bi prošli dalje zbog bolje gol razlike. Svaki drugi rezultat osim pobjede Slovenije vodi Farska Ostrva dalje, dok su Slovenci sigurni putnici u narednu fazu.

Da poraz bude još bolniji, Stevan Vujović je u vjerovatno posljednjem nastupu za nacionalni tim doživio povredu koljena. Na nogu mu je pao Borozan, djelovalo je da trpi ogroman bol...

