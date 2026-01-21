logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bili nivo ispod Srbije, sad skinuli "skalp" Danskoj: Nezapamćena senzacija na EP u rukometu

Bili nivo ispod Srbije, sad skinuli "skalp" Danskoj: Nezapamćena senzacija na EP u rukometu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Nevjerovatna pobjeda Portugala koji je senzacija ovogodišnjeg Evropskog prvenstva u rukometu, a nije bio nigdje na mapi do prije koju godinu.

Portugal pobijedio Dansku u rukometu Izvor: Maximilian Koch / imago sportfotodienst / Profimedia

Portugal je priredio senzaciju na Evropskom prvenstvu u rukometu pošto je uspio da pobijedi domaćina Dansku u Herningu, gdje ova ekipa prosto ne gubi. Gledali smo dramu u završnici, Portugal je sjajno neutralizovao Matijasa Gidsela i konstantno se vraćao na dva-tri razlike, na kraju za pobjedu 31:29.

Ovo je izuzetno važno jer kao neporažen prolazi u nastavak takmičenja i istovremeno prenosi dva boda u drugi krug, dok će Danska biti na nuli u novoformiranoj grupi.

Muška rukometna reprezentacija Portugala od 2006. do 2020. godine nije postojala na mapi rukometa, a od tada redovno igra na EP, SP i OI. Na prethodnom SP zauzela je četvrto mjesto.

U njoj će imati najlošiju startu poziciju uz Španiju i Norvešku, dok su na dva prenijeta boda još Francuska i Njemačka. Ako ovako nastave da igraju braća Košta, Fransisko i Martim, koji su dali po devet golova, ko zna - možda Portugal priredi novu senzaciju na ovom turniru i sada ode do titule prvaka Evrope.

Što se tiče druge grupe, u njoj su Slovenija i Island prenijele po dva boda, Mađarska i Švajcarska su bez bodova, dok se čeka današnji duel Švedske i Hrvatske da saznamo ko prenosi bodove.

Podsjetimo, iz novoformiranih grupa u polufinale prolaze po dvije ekipe iz svake grupe, a trećeplasirani idu u borbu za peto mjesto.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rukomet EHF EURO Evropsko prvenstvo Danska Portugal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC