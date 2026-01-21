Bili nivo ispod Srbije, sad skinuli "skalp" Danskoj: Nezapamćena senzacija na EP u rukometu

Nevjerovatna pobjeda Portugala koji je senzacija ovogodišnjeg Evropskog prvenstva u rukometu, a nije bio nigdje na mapi do prije koju godinu.

Izvor: Maximilian Koch / imago sportfotodienst / Profimedia

Portugal je priredio senzaciju na Evropskom prvenstvu u rukometu pošto je uspio da pobijedi domaćina Dansku u Herningu, gdje ova ekipa prosto ne gubi. Gledali smo dramu u završnici, Portugal je sjajno neutralizovao Matijasa Gidsela i konstantno se vraćao na dva-tri razlike, na kraju za pobjedu 31:29.

Ovo je izuzetno važno jer kao neporažen prolazi u nastavak takmičenja i istovremeno prenosi dva boda u drugi krug, dok će Danska biti na nuli u novoformiranoj grupi.

Portugal derrotou a tetracampeã mundial e anfitriã Dinamarca para se apurar para a main round do Europeu de andebol!



Uma das maiores vitórias da história do desporto portuguêspic.twitter.com/09gUwzuoUi — B24 (@B24PT)January 20, 2026

Muška rukometna reprezentacija Portugala od 2006. do 2020. godine nije postojala na mapi rukometa, a od tada redovno igra na EP, SP i OI. Na prethodnom SP zauzela je četvrto mjesto.

U njoj će imati najlošiju startu poziciju uz Španiju i Norvešku, dok su na dva prenijeta boda još Francuska i Njemačka. Ako ovako nastave da igraju braća Košta, Fransisko i Martim, koji su dali po devet golova, ko zna - možda Portugal priredi novu senzaciju na ovom turniru i sada ode do titule prvaka Evrope.

Što se tiče druge grupe, u njoj su Slovenija i Island prenijele po dva boda, Mađarska i Švajcarska su bez bodova, dok se čeka današnji duel Švedske i Hrvatske da saznamo ko prenosi bodove.

Podsjetimo, iz novoformiranih grupa u polufinale prolaze po dvije ekipe iz svake grupe, a trećeplasirani idu u borbu za peto mjesto.