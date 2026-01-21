Bili nivo ispod Srbije, sad skinuli "skalp" Danskoj: Nezapamćena senzacija na EP u rukometu

Nevjerovatna pobjeda Portugala koji je senzacija ovogodišnjeg Evropskog prvenstva u rukometu, a nije bio nigdje na mapi do prije koju godinu.
Portugal je priredio senzaciju na Evropskom prvenstvu u rukometu pošto je uspio da pobijedi domaćina Dansku u Herningu, gdje ova ekipa prosto ne gubi. Gledali smo dramu u završnici, Portugal je sjajno neutralizovao Matijasa Gidsela i konstantno se vraćao na dva-tri razlike, na kraju za pobjedu 31:29.
Ovo je izuzetno važno jer kao neporažen prolazi u nastavak takmičenja i istovremeno prenosi dva boda u drugi krug, dok će Danska biti na nuli u novoformiranoj grupi.
Portugal derrotou a tetracampeã mundial e anfitriã Dinamarca para se apurar para a main round do Europeu de andebol!— B24 (@B24PT)January 20, 2026
Uma das maiores vitórias da história do desporto portuguêspic.twitter.com/09gUwzuoUi
Muška rukometna reprezentacija Portugala od 2006. do 2020. godine nije postojala na mapi rukometa, a od tada redovno igra na EP, SP i OI. Na prethodnom SP zauzela je četvrto mjesto.
U njoj će imati najlošiju startu poziciju uz Španiju i Norvešku, dok su na dva prenijeta boda još Francuska i Njemačka. Ako ovako nastave da igraju braća Košta, Fransisko i Martim, koji su dali po devet golova, ko zna - možda Portugal priredi novu senzaciju na ovom turniru i sada ode do titule prvaka Evrope.
Što se tiče druge grupe, u njoj su Slovenija i Island prenijele po dva boda, Mađarska i Švajcarska su bez bodova, dok se čeka današnji duel Švedske i Hrvatske da saznamo ko prenosi bodove.
Podsjetimo, iz novoformiranih grupa u polufinale prolaze po dvije ekipe iz svake grupe, a trećeplasirani idu u borbu za peto mjesto.
The impressive streak of Denmark in competitive matches in Boxen in Herning is over!— Rasmus Boysen (@RasmusBoysen92)January 20, 2026
EC 2014:
✅
✅
✅
✅
✅
✅
✅
❌
Olympic qual 2016:
✅
❎
✅
WC 2019:
✅
✅
✅
✅
✅
✅
✅
✅
WC 2025:
✅
✅
✅
✅
✅
✅
EC 2026:
✅
✅
❌…pic.twitter.com/NxVvbz7K3D