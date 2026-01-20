logo
Majka koja je bacila kćerku u Savu osuđena na 15 godina zatvora

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Županijski sud u Zagrebu osudio je na 15 godina zatvora majku (35) koja je prošle godine ubila svoju trogodišnju autističnu kćerku koju je bacila u rijeku Savu.

Majka koja je bacila kćerku u Savu osuđena na 15 godina zatvora Izvor: Damir Krajac / imago stock&people / Profimedia

Osuđenoj je izrečena i mjeru psihijatrijskog liječenja, a nalaženo je da i nakon izlaska iz zatvora bude pod pojačanom kontrolom.

Osuđena nije danas dovedena na izricanje presude koja nije pravosnažna.

Odlukom suda produžen joj je istražni zatvor.

"Ubila dijete koje joj je vjerovalo kao majci, ali nema podmuklog načina izvršenja", piše u obrazloženju presude.

Obrazlažući presudu, sudija je rekla da je majka priznala da je ubila kćer, te da je opisala kako je autom došla do korita Save, ušla sa djetetom u rijeku i ispustila ga.

Utvrđeno je da dijete ima teškoća u razvoju, ali dijagnozu nije imalo.

Psihijatri su potvrdili da je majka imala suženu svijest, zbog teške depresivne reakcije na bolest djeteta, kao i neuspješnog liječenja, prenose hrvataski mediji.

Ona je optužena jer je 14. januara prošle godine sa trogodišnjim djetetom ušla u hladnu rijeku kod Jankomirskog mosta. Iako je navodno namjeravala ubiti i sebe i dijete, uspjela se spasiti.

Tijelo djevojčice pronađeno je nekoliko mjeseci kasnije.

