Potraga za djevojčicom u Savi ušla u osmi dan: Fokus na tri prioritetne lokacije

Osmog dana potraga za djevojčicom koju je majka ispustila u rijeci Savi u ovom trenutku usmjerena je na prioritetne tačke - na područja od Jankomirskog mosta do Rugvice, od Rugvice do Lijevog Dubrovčaka te od Lijevog Dubrovčaka do Martinske Vesi.

Izvor: Shutterstock

Iz Direktorata civilne zaštitet Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske sdaopštili su da su se takve tačke u drugim slučajevima pokazale od posebnog značaja

Na ovim područjima raspoređeni su timovi operativnih snaga i nastavljaju pretraživati područje čamcima, dronovima i džet skijama. U potrazi uz policiju i dalje učestvuju Gorska služba spasavanja, Hrvatski Crveni krst i vatrogasci, prenose hrvatski mediji.

Nadležne službe od 15. januara pretražuju rijeku Savu i traže dijete koje je majka unijela u rijeku.

Za djevojčicom se već danima traga u više županija, a majku (34) koja ju je pustila u rijeci tereti se za teško ubojstvo.