Bankarke za 20 godina ukrale skoro 2,4 miliona evra: Nevjerovatan slučaj u Osijeku, obje žene privedene

Dvijе bankaricе iz Osijeka osumnjičene su za pronevjeru skoro 2,4 miliona evra klijenata, falsifikovanje isprava i protivpravno prisvajanje sredstava banke.

Izvor: Damir Krajac / imago stock&people / Profimedia

Dvijе bankarkе s područja Osijeka osumnjičene su za pronevjeru gotovo 2,4 miliona evra, saopštila je Policijska uprava osječko-baranjska. Službenici Službe za privredni kriminal i korupciju sproveli su kriminalističko istraživanje protiv 58-godišnje Osječanke i 53-godišnjakinje iz okolnih mjesta zbog sumnje na zloupotrebu povjerenja u privrednom poslovanju i falsifikovanje isprava.

Dugogodišnja pronevjera novca klijenata

Sumnja se da su osumnjičene, kao lične bankarke u jednoj osječkoj banci, u dogovoru jedna s drugom, od 28. oktobra 2005. do 13. marta 2025. sebi isplaćivale sredstva klijenata, postupajući protivno pravilima poslodavca radi sticanja protivpravne imovinske koristi.

Kako bi prikrile svoje radnje, sumnjiči ih se da su sastavljale i potpisivale lažne i falsifikovane isprave koje su prikazivale kao vjerodostojne, čime su oštetile banku za 2.393.296,50 evra, iznos koji su protivpravno prisvojile.

Pretrage i privođenje

Policija je juče, po nalogu suda, izvršila pretrage domova i drugih prostorija osumnjičenih, pri čemu su oduzeta računara i mobilni telefoni. Nakon završetka kriminalističkog istraživanja, obje žene su sinoć predane pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske. Protiv njih je podnijet i poseban izveštaj Županijskom državnom tužilaštvu u Osijeku.

(Index/MONDO)