Cisterna obustavila saobraćaj na putu Sarajevo - Konjic

Saobraćaj na magistralnoj cesti Sarajevo - Konjic je potpuno obustavljen za sva vozila zbog popriječene cisterne na području Bradine.

Iz nadležnih službi navode da su ekipe putne operative odmah upućene na teren i rade na uklanjanju vozila kako bi saobraćaj bio normalizovan u najkraćem mogućem roku.

Zbog većeg odrona, zatvorena je i dionica magistralne ceste M-17.5 Jablanica – Blidinje, a vozačima se savjetuje korištenje alternativnih pravaca dok se teren ne očisti.

Prema informacijama BIHAMK-a, na većini puteva u Bosni i Hercegovini danas se vozi po mokrom ili vlažnom kolovozu.

U višim planinskim predjelima pada slab do umjeren snijeg i mjestimično se zadržava na kolovozu, što dodatno otežava uslove vožnje. Iz BIHAMK-a upozoravaju i na učestale odrone zemlje i kamenja, posebno na usjecima i planinskim prevojima.

U toku su radovi na sanaciji klizišta u mjestu Sijeračke stijene na magistralnoj cesti Dobro Polje – Miljevina. Aktivni su i radovi na nekoliko drugih dionica, uključujući Semizovac – Olovo, Jajce – Crna Rijeka, Bileća – Trebinje (lokalitet Žudojevići), Gacko – Foča (u Sastavcima), kao i na ulazu u Neum, zbog čega se na tim lokacijama očekuju usporeno kretanje vozila i povremene obustave.

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila kreću se između 10 i 30 minuta, a intenzitet saobraćaja pojačan je na najfrekventnijim prelazima. Vozačima se preporučuje oprez i prilagođavanje brzine uslovima na putu.

