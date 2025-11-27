logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Cisterna obustavila saobraćaj na putu Sarajevo - Konjic

Cisterna obustavila saobraćaj na putu Sarajevo - Konjic

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
0

Saobraćaj na magistralnoj cesti Sarajevo - Konjic je potpuno obustavljen za sva vozila zbog popriječene cisterne na području Bradine.

zatvoren saobraćaj na putu sarajevo konjic Izvor: Klix.ba

Iz nadležnih službi navode da su ekipe putne operative odmah upućene na teren i rade na uklanjanju vozila kako bi saobraćaj bio normalizovan u najkraćem mogućem roku.

Zbog većeg odrona, zatvorena je i dionica magistralne ceste M-17.5 Jablanica – Blidinje, a vozačima se savjetuje korištenje alternativnih pravaca dok se teren ne očisti.

Prema informacijama BIHAMK-a, na većini puteva u Bosni i Hercegovini danas se vozi po mokrom ili vlažnom kolovozu.

U višim planinskim predjelima pada slab do umjeren snijeg i mjestimično se zadržava na kolovozu, što dodatno otežava uslove vožnje. Iz BIHAMK-a upozoravaju i na učestale odrone zemlje i kamenja, posebno na usjecima i planinskim prevojima.

U toku su radovi na sanaciji klizišta u mjestu Sijeračke stijene na magistralnoj cesti Dobro Polje – Miljevina. Aktivni su i radovi na nekoliko drugih dionica, uključujući Semizovac – Olovo, Jajce – Crna Rijeka, Bileća – Trebinje (lokalitet Žudojevići), Gacko – Foča (u Sastavcima), kao i na ulazu u Neum, zbog čega se na tim lokacijama očekuju usporeno kretanje vozila i povremene obustave.

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila kreću se između 10 i 30 minuta, a intenzitet saobraćaja pojačan je na najfrekventnijim prelazima. Vozačima se preporučuje oprez i prilagođavanje brzine uslovima na putu.

(Klix)

Možda će vas zanimati

Tagovi

cisterna Konjic Sarajevo saobraćaj

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ