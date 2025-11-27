logo
Početak decembra donosi rast temperatura: RHMZ objavio detaljnu prognozu vremena za naredne dane

Početak decembra donosi rast temperatura: RHMZ objavio detaljnu prognozu vremena za naredne dane

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Republiku Srpsku prvog dana vikenda očekuje oblačno i hladno vrijeme povremeno sa slabim padavinama, a već u nedjelju i 1. decembra biće sunčanije i toplije, prognoza je Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

9.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Meteorolozi su za subotu najavili slabu kišu i susnježicu u nižim, a snijeg u višim krajevima. Na jugu će biti sunčanije, a poslije podne se i na zapadu očekuje djelimično razvedravanje.

Minimalna temperatura vazduha od minus tri do jedan, u višim predjelima od minus šest, a maksimalna od jedan do sedam, na jugu do 13 stepeni Celzijusovih.

Toplije i uglavnom sunčano uz umjerenu oblačnost očekuje se u nedjelju, 30. novembra. Na jugu će biti sunčanije, a uz rijeke i po kotlinama očekuje se magla.

Minimalna temperatura od minus dva do tri, u višim predjelima od minus pet, a maksimalna od pet do 10, na jugu do 13 stepeni Celzijusovih.

Prvog dana decembra, u ponedjeljak, biće promjenljivo do pretežno oblačno, dok će na istoku i u Semberiji biti sunčanije.

Minimalna temperatura od minus jedan do pet, u višim predjelima od minus četiri, a maksimalna od sedam do 14 stepeni Celzijusovih.

