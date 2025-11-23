logo
Jak jugo brzo će otopiti snijeg: Đorđević najavila nagli skok temperature

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Jak vjetar i visoka temperatura vazduha do utorka, 25. novembra, brzo će otopiti snijeg, izjavila je meteorolog u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Milica Đorđević.

1.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Đorđevićeva je rekla da će tokom predstojeće sedmice temperatura vazduha oscilirati, pa će sutra ujutru minimalna biti od minus 10 do minus tri, u višim predjelima od minus 12 stepeni Celzijusovih, dok će jugo donijeti brz porast temperature i novo naoblačenje.

Ona je najavila da će sutra poslije podne i u utorak biti vjetrovito, uz jak i povremeno olujni jugo, a porašće i temperatura vazduha, koja će sutra biti od četiri do 11 stepeni, a u utorak od 10 do 18 stepeni Celzijusovih, koliko će biti na istoku Republike Srpske zbog jakog juga.

Đorđevićeva je napomenula da će u srijedu i četvrtak, 26. i 27. novembra, biti hladnije i oblačno vrijeme, uz slabe i povremene padavine.

"Maksimalna temperatura vazduha u srijedu će biti od četiri do 10, a u četvrtak od dva do šest stepeni Celzijusovih, na jugu će biti nekoliko stepeni toplije. Na planinama će temperatura biti nula stepeni Celzijusovih", navela je Đorđevićeva.

(Srna)

Tagovi

vrijeme snijeg metereolog Republika Srpska prognoza vremena

