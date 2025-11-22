logo
Prvi snijeg u Srpskoj donio probleme: U Banjaluci nestaje struje, na Ozrenu palo drvo, u Jezeru neprohodni putevi...

Autor Nikolina Damjanić
1

Prvi ovogodišnji snijeg u Republici Srpskoj tradicionalno je izazvao probleme u snabdijevanju električnom energijom i otežao saobraćaj.

Problemi zbog snijega u RS Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

U Banjaluci su od jutros prijavljeni povremeni prekidi struje u naseljima Česma i Paprikovac, dok su kvarovi zabilježeni i u drugim gradovima i selima.

Seoski putevi u opštini Jezero su neprohodni, a zbog snježnih padavina, u pojedinim selima visina snijega dostigla je i pola metra, rekla je Srni načelnik opštine Snežana Ružičić.

Na Ozrenu je drvo palo na užad 10-kilovoltnog dalekovoda u Brezicima, a radnici preduzeća „Elektro-Doboj“ rade na otklanjanju kvara. Mjesne zajednice Petrovo i Kakmuž ostale su bez struje usljed snijega, potvrđeno je iz opštinske uprave.

Visina snijega u većim gradskim i prigradskim područjima dostigla je oko 20 centimetara, a mehanizacija je na terenu i radi na njegovom uklanjanju.

Rade Božić, predsjednik Savjeta mjesne zajednice Stričići, ukazao je da je snijeg izazvao probleme na Manjači i da su putevi neočišćeni.

U Novom Gradu jutros je zabilježeno sedam centimetara snijega, a prijavljeni su kvarovi na elektromreži. Zimske službe su na terenu i čiste saobraćajnice.

Na području Teslića snijeg je u nižim krajevima dostigao 15 centimetara. Regionalni i lokalni putevi se trenutno raščišćavaju, dok su brojna naselja i dalje bez električne energije, saopštilo je gradsko Odjeljenje civilne zaštite.

Tagovi

snijeg kvar struja Banjaluka Jezero

8. Xy

A gradske službe neažurne, kao i prošle godine. Katastrofa zbog 10 cm snijega. Bože sačuvaj!

