Snijeg od svega nekoliko centimetara zaustavio vozove, putnici prevezeni autobusima

Željeznički saobraćaj na relaciji Ukrina – Čelinac od jutra je u prekidu zbog snijega koji je pao, iako visina snježnog pokrivača iznosi svega dva do tri centimetra.

Izvor: Željeznice Republike Srpske

Problem je u nedostatku napona u kontaktnoj mreži, jer drveće iz neobrađenog pružnog pojasa dodiruje ili pada na vozni vod, saopštio je predsjednik Samostalnog sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti u Željeznicama, Dragan Peulić, piše Glas Srpske.

Mašinovođe iz pravca Novog Grada prijavile su iste probleme, a kako bi se osigurao prevoz putnika, od jutra su angažovani privatni autobusi, čiji trošak snose ŽRS.

Peulić je podsjetio da su ŽRS ove godine izdvojile 300.000 KM za čišćenje pružnog pojasa, ali da posao nije kvalitetno obavljen.

„Ovo malo snijega pokazuje na šta smo upozoravali – pružni pojas je djelimično očišćen, drveće i dalje ugrožava vozni vod, a u saobraćaju nastaje haos“, kazao je Peulić, dodajući da za ovakvo stanje niko ne odgovara i da nema kontrole nad obavljenim radovima.

On je naglasio da putnici i radnici ŽRS zaslužuju efikasan sistem koji funkcioniše, a ne stalne zastoje i dodatne troškove zbog neodgovornog trošenja sredstava.