logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Snijeg od svega nekoliko centimetara zaustavio vozove, putnici prevezeni autobusima 1

Snijeg od svega nekoliko centimetara zaustavio vozove, putnici prevezeni autobusima

Autor Nikolina Damjanić Izvor Glas Srpske
1

Željeznički saobraćaj na relaciji Ukrina – Čelinac od jutra je u prekidu zbog snijega koji je pao, iako visina snježnog pokrivača iznosi svega dva do tri centimetra.

466407645_1075497531036281_6619202587575742041_n.jpg Izvor: Željeznice Republike Srpske

Problem je u nedostatku napona u kontaktnoj mreži, jer drveće iz neobrađenog pružnog pojasa dodiruje ili pada na vozni vod, saopštio je predsjednik Samostalnog sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti u Željeznicama, Dragan Peulić, piše Glas Srpske.

Mašinovođe iz pravca Novog Grada prijavile su iste probleme, a kako bi se osigurao prevoz putnika, od jutra su angažovani privatni autobusi, čiji trošak snose ŽRS.

Peulić je podsjetio da su ŽRS ove godine izdvojile 300.000 KM za čišćenje pružnog pojasa, ali da posao nije kvalitetno obavljen.

„Ovo malo snijega pokazuje na šta smo upozoravali – pružni pojas je djelimično očišćen, drveće i dalje ugrožava vozni vod, a u saobraćaju nastaje haos“, kazao je Peulić, dodajući da za ovakvo stanje niko ne odgovara i da nema kontrole nad obavljenim radovima.

On je naglasio da putnici i radnici ŽRS zaslužuju efikasan sistem koji funkcioniše, a ne stalne zastoje i dodatne troškove zbog neodgovornog trošenja sredstava.

Možda će vas zanimati

Tagovi

ŽRS željeznice RS snijeg voz

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

X men

A privatna firma dobila 300 000 km, da odrzava prugu i cisti oko iste. Ee

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ