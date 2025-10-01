Radnici Željeznica RS prekinuli štrajk nakon isplate plata

Radnici „Željeznica Republike Srpske“ jutros su obustavili rad nezadovoljni što im nije isplaćena plata za avgust, ali su se ubrzo vratili na svoja radna mjesta nakon što je Uprava preduzeća uplatila lične dohotke.

Izvor: Željeznice Republike Srpske

Predsjednik Sindikata mašinovođa Simo Cvjetković istakao je da je neisplata zarada ozbiljan finansijski problem u poslovanju ŽRS, te poručio da će radnici i ubuduće, ukoliko bude potrebno, svoja prava braniti obustavom rada.

„Nema više džabe rada – on se mora platiti“, naglasio je Cvjetković.

Predsjednik Sindikata željezničara Jelenko Dobraš podsjetio je da su sindikati više puta upozoravali Upravu da će problemi sa isplatom ličnih primanja izazvati spontana okupljanja radnika.

„Radnici su ponovo na radnim mjestima i sve ide po planu“, rekao je Dobraš.

Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je da se „Željeznice“ suočavaju sa ozbiljnim problemima, kao i „Elektroprivreda“, čijim predstavnicima je za sutra najavio sastanak, dok u „Šumama“ postoje vidljivi pomaci.

On je naveo da je „Željeznicama“ isplaćen dio granta od 2,5 miliona KM, ali i ukazao na potrebu razmatranja mogućnosti ukidanja putničkog željezničkog saobraćaja.

„Imamo slučajeva da lokomotiva sa sedam-osam vagona prevozi svega dva-tri putnika. To je nerentabilno i moramo vidjeti kako da to riješimo“, rekao je Minić.