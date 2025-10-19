Gužve na graničnim prelazima: Vozačima preporučeno da se informišu prije polaska (FOTO)

Na graničnim prelazima prema Hrvatskoj na izlazu iz Bosne i Hercegovine formirane su duge kolone vozila, a situacija se mijenja iz časa u čas.

Izvor: Auto-moto savez Republike Srpske

Iz Auto-moto saveza Republike Srpske upozoravaju vozače da prate stanje putem veb kamera i na vrijeme se informišu o dužini čekanja.

Zadržavanja su dodatno produžena zbog primjene novog sistema registracije putnika prilikom ulaska i izlaska iz zemalja Evropske unije i Evropskog ekonomskog prostora (EU/EES), što može izazvati sporiji protok saobraćaja.

Prema podacima BIHAMK-a, duge kolone zabilježene su na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Dubica, Gradina, Gradiška, Brod i Orašje, dok se na ostalim prelazima zadržavanja za putnička vozila ne prelaze 30 minuta.

Granični prelaz Brčko trenutno je otvoren za putnička vozila do 3,5 tona. Na prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila preko pet tona najveće dozvoljene mase, pa se teretnjaci preusmjeravaju ka mostu "Bratoljub" u Bratuncu i graničnom prelazu Rača.

Na prelazu Šepak šleperi i teretna vozila mogu saobraćati u dva vremenska termina — od 9.00 do 13.00 i od 22.00 do 6.00 časova. Tokom vikenda, prelazak je dozvoljen isključivo u noćnim satima.

Auto-moto savez RS apeluje na vozače da planiraju putovanja uzimajući u obzir aktuelna ograničenja i moguće zastoje.