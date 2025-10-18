Novi sistem i dalje pravi gužve: Duga kolona na prelazu Donja Gradina

Pojačana je frekvencija vozila na ulazu u BiH na graničnom prelazu Donja Gradina, dok na ostalim prelazima povremeno dolazi do pojačane frekvencije vozila ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Zbog registracije putnika po novom sistemu ulaska i izlaska u zemlje EU (EES) mogu se očekivati duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tona, saopšteno je iz Republičkog auto-moto saveza.

Na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila preko pet tona najveće dozvoljene mase. Teretna vozila preko pet tona preusmjeravaju se na novi most "Bratoljub" u Bratuncu i na prelaz Rača.

Šleperi i teretna motorna vozila mogu saobraćati na graničnom prelazu Šepak od 9.00 do 13.00 i od 22. 6.00 časova. Vikendom mogu prelaziti samo u noćnom terminu.

(Srna)