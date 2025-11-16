Uhapšen Bišćanin: Nudio mito da izbjegne kontrolu, u autu pronađeni migranti

Bišćanin uhapšen zbog sumnje da je u gradiškom mjestu Rovine pokušalo da podmiti policajce prilikom saobraćajne kontrole, dok je prevozio četiri lica iz Egipta.

Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

Lice H. M. osumnjičeno je za krivično djelo davanje mita, a juče je uhapšeno jer je nudilo novac policajcima prilikom kontrole automobila "opel" u kojem su bili Egipćani, saopšteno je iz Policijske uprave Gradiška.

Novčanica kojom je pokušao da podmiti policiju je oduzeta, a državljani Egipta upućeni su u migracioni centar u Bihaću.

Vozača su uhapsili pripadnici Policijske stanice Nova Topola.

Tužilac Republičkog javnog tužilaštva naredio je da po kompletiranju predmeta bude dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.

Na području u nadležnosti Policijske uprave Gradiška u proteklih mjesec dana uhapšena su tri lica zbog davanja mita.

(Srna)