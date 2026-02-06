"Sad je u trendu izgledati kao beskućnik?": Ljudi ne vjeruju, bizarna jakna od 805 evra rasprodata za 24 sata

Ništa neobično, ako uzmete u obzir da je potpisuje modna kuća "Balensijaga".

Izvor: Tiktok/printscreen

Modna kuća "Balensijaga" još jednom je uspjela da izazove buru reakcija zahvaljujući "bizarnom" modnom komadu, kako su ga mnogi opisali. Ovoga puta, u fokusu je jakna koja izgleda istrošeno, pohabano i pocepano, a prodaje se po cijeni od oko 805 evra.

Uprkos brojnim kritikama, prva serija ovog modela rasprodata je za svega 24 sata, nakon što je puštena u prodaju početkom novembra prošle godine. Ovakav potez odmah je pokrenuo raspravu na društvenim mrežama, gdje se korisnici pitaju u kom pravcu ide savremena moda i da li luksuz i dalje ima jasno značenje.

Jakna nosi naziv Destroyed i napravljena je od materijala koji je namjerno oštećen kako bi ostavio utisak zapuštenosti i propadanja. Snimci ovog odjevnog komada brzo su se proširili internetom i dodatno podstakli komentare i polemike.

"Balensijaga" je i ranije bila poznata po provokativnim dizajnerskim rješenjima, od torbi koje liče na kese do nakita nalik običnoj samoljepljivoj traci.

Reakcije na internetu bile su burne i podijeljene. Dok su jedni kritikovali ideju, drugi su je iskoristili za šalu. Neki su ironično komentarisali da je odjeća "uzeta od beskućnika i preprodata po luksuznoj cijeni", dok su se drugi pitali "da li je jakna izvučena iz kontejnera".

"Gdje je logo? Ako nema jasno istaknut brend, ljudi bi mogli da pomisle da sam je kupio na sniženju. A ja želim da znaju da sam potrošio 805 evra", našalio se jedan korisnik.

Mnogi su pokušali da objasne ko su ljudi koji kupuju ovakve komade, podijelivši ih u dvije grupe. Prema njihovim riječima, prvu grupu čine oni kojima je moda simbol prestiža. Žele da pokažu da razumiju avangardne trendove, da pripadaju ekskluzivnom krugu i posjeduju novac za ovakve "bizarne" komade. U tom smislu, visoka cijena, ograničena dostupnost i provokativan izgled zajedno šalju poruku statusa.

Drugu grupu čine kupci koji sve posmatraju kroz ironiju i zabavu. Za njih je jakna više komentar na savremeno društvo nego klasičan odjevni predmet.

Pojedini korisnici pronašli su i inspiraciju za sopstvene "uradi sam" ideje. Jedan komentar predlaže sljedeće - kupiti kosilicu za oko 350 evra, običnu duksericu za 8 evra, namjerno je oštetiti i zatim prodati za 805 evra.

"Za još životnih savjeta, zapratite nas", dodao je.

Na kraju, jedan komentar je sažeo cijelu raspravu pitanjem koje su mnogi ponovili - da li je danas zaista u trendu izgledati kao beskućnik?

