"Sad je u trendu izgledati kao beskućnik?": Ljudi ne vjeruju, bizarna jakna od 805 evra rasprodata za 24 sata

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Ništa neobično, ako uzmete u obzir da je potpisuje modna kuća "Balensijaga".

Balensijaga poderana jakna izazvala rasprave Izvor: Tiktok/printscreen

Modna kuća "Balensijaga" još jednom je uspjela da izazove buru reakcija zahvaljujući "bizarnom" modnom komadu, kako su ga mnogi opisali. Ovoga puta, u fokusu je jakna koja izgleda istrošeno, pohabano i pocepano, a prodaje se po cijeni od oko 805 evra.

Uprkos brojnim kritikama, prva serija ovog modela rasprodata je za svega 24 sata, nakon što je puštena u prodaju početkom novembra prošle godine. Ovakav potez odmah je pokrenuo raspravu na društvenim mrežama, gdje se korisnici pitaju u kom pravcu ide savremena moda i da li luksuz i dalje ima jasno značenje.

Jakna nosi naziv Destroyed i napravljena je od materijala koji je namjerno oštećen kako bi ostavio utisak zapuštenosti i propadanja. Snimci ovog odjevnog komada brzo su se proširili internetom i dodatno podstakli komentare i polemike.

"Balensijaga" je i ranije bila poznata po provokativnim dizajnerskim rješenjima, od torbi koje liče na kese do nakita nalik običnoj samoljepljivoj traci.

Reakcije na internetu bile su burne i podijeljene. Dok su jedni kritikovali ideju, drugi su je iskoristili za šalu. Neki su ironično komentarisali da je odjeća "uzeta od beskućnika i preprodata po luksuznoj cijeni", dok su se drugi pitali "da li je jakna izvučena iz kontejnera".

@justicein5The first batch of the DESTROYED model jacket sold by Balenciaga for $950 sold out in 24 hours. Are you kidding me Guys …so much for a Destroyed White House?#fyp#fy#viralvideo#tiktok#viral♬ original sound - Justice in 2026

"Gdje je logo? Ako nema jasno istaknut brend, ljudi bi mogli da pomisle da sam je kupio na sniženju. A ja želim da znaju da sam potrošio 805 evra", našalio se jedan korisnik.

Mnogi su pokušali da objasne ko su ljudi koji kupuju ovakve komade, podijelivši ih u dvije grupe. Prema njihovim riječima, prvu grupu čine oni kojima je moda simbol prestiža. Žele da pokažu da razumiju avangardne trendove, da pripadaju ekskluzivnom krugu i posjeduju novac za ovakve "bizarne" komade. U tom smislu, visoka cijena, ograničena dostupnost i provokativan izgled zajedno šalju poruku statusa.

Drugu grupu čine kupci koji sve posmatraju kroz ironiju i zabavu. Za njih je jakna više komentar na savremeno društvo nego klasičan odjevni predmet.

Pojedini korisnici pronašli su i inspiraciju za sopstvene "uradi sam" ideje. Jedan komentar predlaže sljedeće - kupiti kosilicu za oko 350 evra, običnu duksericu za 8 evra, namjerno je oštetiti i zatim prodati za 805 evra.

"Za još životnih savjeta, zapratite nas", dodao je.

Na kraju, jedan komentar je sažeo cijelu raspravu pitanjem koje su mnogi ponovili - da li je danas zaista u trendu izgledati kao beskućnik?

(MONDO)

