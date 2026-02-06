Sakrijte stomačić bez steznika: Trikovi stilista koji odmah mijenjaju figuru

Kako da se obučete ako imate stomak? Stilisti otkrivaju krojeve, materijale i modne trikove koji vizuelno sužavaju figuru i prave sklad proporcija.

Izvor: JLco Julia Amaral/Shutterstock

Visok struk, pravi krojevi i čvršći materijali oblikuju figuru bez stezanja.

Vertikalne linije i slojevito oblačenje vizuelno sužavaju stomak.

Balans proporcija važniji je od veličine garderobe.

Rijetko koja žena ima potpuno ravan stomak, ali ono što mnoge ne znaju jeste da garderoba može da promijeni način na koji figura izgleda mnogo brže nego bilo koja dijeta. Stilisti ne pokušavaju da "sakriju tijelo", već da stvore sklad proporcija – da struk izgleda definisanije, noge duže, a sredina tijela manje u fokusu.

Kada se razumiju krojevi, materijali i linije, oblačenje postaje saveznik, a ne borba sa ogledalom.

Visok struk – osnova dobre siluete

Jedna od najvećih razlika između odjeće koja naglašava stomak i one koja ga ublažava jeste visina struka. Pantalone i suknje sa visokim strukom drže sredinu tijela, oblikuju liniju i sprečavaju da se materijal usjeca. Uz to, vizuelno produžavaju noge, pa cijela figura djeluje izduženije.

Ravni krojevi, blago šire nogavice i A kroj suknje posebno dobro balansiraju proporcije. Nasuprot tome, nizak struk skraćuje noge i presjeca tijelo baš na najširem dijelu.

Pogledajte neke od modela pantalona i suknji sa visokim strukom:

Materijal koji "drži" formu

Često problem nije u veličini, već u tkanini. Tanki, rastegljivi i previše lepršavi materijali imaju tendenciju da se zalijepe za stomak i istaknu svaki pregib. Mnogo bolji izbor su tkanine srednje težine koje imaju strukturu – čvršći pamuk, kvalitetna viskoza, mješavine sa malo elastina.

Takvi materijali padaju ravno niz tijelo i stvaraju čistiju liniju, bez nepotrebnog naglašavanja sredine.

Žena bira odeću

Izvor: Pixel-Shot/Shutterstock

Gornji dio treba da "klizi", a ne da steže

Uske majice od tankog materijala jedna su od najčešćih grešaka. Umjesto toga, stilisti biraju bluze i košulje koje prate liniju tijela, ali ne prijanjaju. Idealna dužina je do sredine kukova, jer tako pokriva stomak, ali ne skraćuje noge.

Modeli sa blagim A krojem ili ravnim padom stvaraju osjećaj lakoće i vizuelno izdužuju torzo.

Moć otvorenog sloja

Jedan od najefikasnijih trikova koji se koristi i na snimanjima jeste slojevito oblačenje. Otvoren sako, kardigan ili lagani mantil stvaraju vertikalne linije koje automatski sužavaju sredinu tijela.

Strukirani sako ili duži prsluk posebno dobro oblikuju figuru jer naglašavaju ramena i produžavaju liniju tijela bez isticanja stomaka.

Devojka u modernoj garderobi

Izvor: garetsworkshop/Shutterstock

Haljine koje rade umjesto vas

Kada ne želite da razmišljate o kombinovanju, pravi kroj haljine rješava sve. Wrap haljine (na preklop) naglašavaju struk i dekolte, dok se materijal prirodno prelama preko stomaka. Empire kroj, sa sječenjem ispod grudi, produžava donji dio tijela i ublažava sredinu.

Modeli koji se blago šire od struka stvaraju balans i daju figuri mekoću.

Boje i raspored vizuelne težine

Tamnije nijanse u predijelu stomaka imaju efekat sužavanja, ali to ne znači da treba nositi samo crno. Teget, tamno zelena, siva ili čokoladna braon jednako su efektne. Kada je sredina tijela u tamnijem tonu, a gornji dio svjetliji, pogled se prirodno podiže ka licu.

Žena obučena u braon nijanse

Izvor: Shutterstock

Kaiš može pomoći – ali i odmoći

Širok kaiš tačno na prirodnom struku može naglasiti stomak. Mnogo bolja opcija je tanak kaiš postavljen malo iznad struka ili model u istoj boji kao garderoba, koji samo blago definiše siluetu bez presjecanja.

Obuća mijenja proporcije više nego što mislimo

Kada noge izgledaju duže, stomak je manje u fokusu. Cipele u boji kože, špic modeli i pantalone koje padaju preko cipele vizuelno produžavaju liniju nogu i izdužuju cijelu figuru.

Slingback cipele

Izvor: Shutterstock

Greške koje kvare efekat

Kratke jakne koje se završavaju na stomaku, pantalone niskog struka i tanke majice od mekog pamuka često su razlog zašto kombinacija ne izgleda skladno. Takođe, debele horizontalne pruge šire sredinu tijela i skraćuju siluetu.

Suština dobrog oblačenja

Cilj nije da se stomak sakrije po svaku cijenu, već da se stvori balans između gornjeg i donjeg dijela tijela. Kada su proporcije usklađene, figura automatski izgleda vitkije i skladnije, bez stezanja i neprijatnosti.

Dobra garderoba ne mijenja tijelo – mijenja način na koji ga vidimo.

