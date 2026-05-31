Grčka ostrva među najpovoljnijim destinacijama za ljetovanje ove godine: Ipak, da li se više isplati otići u Tursku?

Autor Nikolina Damjanić Izvor Eupravozato
U sjenci masovnog poskupljenja cijena ljetovanja širom Evrope, dvije mediteranske zemlje i dalje vode bitku za titulu najisplativije ljetnje destinacije.

Da li je isplatnije ljetovanje u Grčkoj ili Turskoj Izvor: Shutterstock

Ljeto 2026. godine u poređenju sa prethodnim, donosi drugačiju sliku. Inflacija mijenja pravila igre, a turisti sada pažljivije nego ikad ranije, računaju koliko ih zaista košta ležaljka, krevet i tanjir morskih plodova uz obalu.

Iako Turska i dalje za mnoge putnike nudi niže cijene, nagla inflacija povećala je troškove u nekim od njenih najpopularnijih ljetovališta. Zbog toga sve više turskih turista odlazi upravo u susjednu Grčku, u potrazi za povoljnijim odmorom i jeftinijom kupovinom.

Smjena na tronu

Prema godišnjem izveštaju Post Office Travel Money Family Holiday Report-a, Marmaris u Turskoj trenutno je najjeftinija evropska destinacija za porodični odmor. Iza njega se nalazi Sunny Beach u Bugarskoj, prošlogodišnji lider po pristupačnosti.

Strani turisti u Turskoj ove godine troše manje para zbog slabljenja turske lire. Uprkos tome što koristi evro, Grčka se takođe dobro kotira na listi najpovoljnijih destinacija, Krit, Kos i Rodos našli su se među deset najisplativijih mjesta za ljetovanje u Evropi.

Posebno se izdvaja Krit, gdje su troškovi odmora pali za skoro osam odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Ipak, cijene značajno zavise od destinacije. Dok su Mikonos i Santorini i dalje među najskupljim grčkim ostrvima, mjesta poput Kefalonije, Lefkade i Rodosa nude mnogo pristupačnije opcije.

Razlika u cijenama

Prema podacima turističke platforme eSky.com, nedelju dana na Kritu, sa uključenim letom, hotelom i polupansionom, moguće je pronaći već od oko 388 evra po osobi.

Sa druge strane, Turska i dalje dominira kada su u pitanju all inclusive aranžmani.

Sedmodnevni aranžmani koštaju od oko 524 evra po osobi, ali turisti često troše manje na restorane, izlete i svakodnevne troškove nego u većem dijelu Evrope.

Ipak, Turska više nije toliko jeftina destinacija kakva je bila ijnekoliko godina. Rast cijena u turističkim mestima postaje sve primetniji, pa mnogi putnici danas pažljivije biraju lokacije i van najpoznatijih ljetovališta.

Za turiste koji žele mediteransko leto bez ogromnih troškova, odgovor više nije jednostavan kao nekada. Turska i dalje ima šta da ponudi, naročito u luksuznim all inclusive resortima, ali Grčka sve češće pokazuje da odmor na njenim ostrvima ne podrazumijeva nužno i luksuzne cijene.

(EUpravo zato/Euronews)

