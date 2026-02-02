logo
Makedonsko tužilaštvo pokrenulo istragu o rekordnoj zapljeni marihuane u Srbiji: Evo šta se navodi kao razlog

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
0

Sjeverna Makedonija istražuje slučaj pet tona marihuane pronađene u Srbiji, povezane s makedonskim biznismenom Ivanom Dragnićem i organizovanom grupom.

Sjeverna Makedonija istražuje slučaj pet tona marihuane pronađene u Srbiji Izvor: MUP RS

Državno tužilaštvo Republike Severne Makedonije (GOKK) saopštilo je da je pokrenulo istragu o pet tona marihuane koja je kupljena u Sjevernoj Makedoniji i pronađena u Srbiji, navodeći da se u istražni postupak uključilo i makedonsko Tužilaštvo za organizovani kriminal, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga. 

U saopštenju se navodi da je GOKK u petak obavješten o ovoj narko-aferi i od tada razmjenjuje informacije sa nadležnim insitucijama u Republici Srbiji o ovom slučaju "koji ima pipke sa obe strane granice", prenosi makedonska televizija Telma.

Ističe se da je cilj istrage otkrivanje svih umješanih pojedinaca i mogućih organizovanih struktura povezanih sa slučajem zapljene pet tona marihuane i podsjeća se da je jedan od privedenih u Srbiji Ivan Dragnić, suvlasnik kompanije Alfafarm iz Skoplja, koja je u martu 2024. godine dobila u Makedoniji odobrenje za uzgoj kanabisa u medicinske svrhe.

Pogledajte fotografije rekordne zaplene marihuane

Pet tona marihuane otkriveno je 29. januara u na jednoj farmi u Srbiji, u selu Konjuh kod Kruševca, koja je u vlasništvu dvojice osumnjičenih, oca i sina, a pet osoba je osumnjičeno za neovlašćenu proizvodnju i distribuciju droge u Srbiji.

Prema navodima neimenovanih izvora iz istražnog postupka, Ivan Dragnić je drogu transportovao preko makedonske granice do skladišta u Konjuhu.

(Telegraf/MONDO)

